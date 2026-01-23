Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abu Dhabi

Incendie dans un dépôt pétrolier russe après une attaque de drones

​Une attaque de drone a provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville de Penza, dans l'ouest de la Russie, tôt vendredi matin, sans faire de victimes, a déclaré le gouverneur de la région, Oleg Melnichenko.​

Les autorités n'ont pas donné de détails sur l'origine des drones, mais le ministère russe de la Défense a indiqué que la défense aérienne a intercepté au moins douze drones ukrainiens pendant la nuit, dont un au-dessus de la région de Penza.

Colonne de flammes

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une colonne de flammes s'élevant du site d'un dépôt pétrolier situé dans la banlieue est de Penza, à 618 kilomètres de la ligne de front. L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Les drones ukrainiens, relativement peu coûteux, ont causé des milliards de dollars de dommages aux installations pétrolières et gazières russes. Kiev affirme que ces attaques sont une riposte légitime aux frappes russes contre son propre système énergétique, dans cette guerre qui dure depuis près de quatre ans.

Les bombardements russes sur le réseau énergétique ukrainien ces dernières semaines ont privé des milliers de personnes de chauffage et d'électricité alors que les températures sont inférieures à zéro.

Source: AFP