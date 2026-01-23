DE
FR

Pour mettre fin à la guerre
Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abu Dhabi

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche depuis le 24 février 2022 sur plusieurs fronts, alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: 20:55 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
20:59 heures

La première session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi est finie

Les premiers pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains se sont terminés vendredi soir, a annoncé la présidence ukrainienne, avant de nouvelles discussions prévues samedi.

La première session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi est finie
Photo: AFP

«Les négociations sont maintenant terminées pour aujourd'hui», a indiqué la présidence ukrainienne dans un message aux journalistes, sans fournir davantage de détails dans l'immédiat sur le résultat des entretiens.

Source: AFP

16:38 heures

Début des pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi

Les pourparlers entre des délégations ukrainiennes, russes et américaines ont débuté vendredi à Abou Dhabi, a indiqué la diplomatie émiratie, au sujet de la la première rencontre tripartite pour évoquer le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de conflit en Ukraine.

«Les discussions ont commencé aujourd'hui à Abou Dhabi et doivent se poursuivre sur deux jours», a précisé dans un communiqué le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

Source: AFP

13:01 heures

Ukrainiens privés de chauffage: l'UE va livrer des générateurs

L'Union européenne a annoncé vendredi la livraison en urgence de 447 générateurs électriques pour aider les Ukrainiens privés de chauffage et d'électricité, après d'incessantes frappes russes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine.

Photo: Anadolu via Getty Images

Ces générateurs, qui seront livrés depuis la Pologne, aideront à assurer l'alimentation électrique des hôpitaux, des abris et des services essentiels. Près d'un million d'Ukrainiens sont privés de chauffage ou d'électricité par des températures glaciales, en raison de ces frappes russes, a dénoncé la Commission européenne dans un communiqué.

L'UE a déjà envoyé près de 9500 générateurs à l'Ukraine, et transféré avant l'hiver une centrale thermique complète donnée par la Lituanie.

Source: AFP

12:45 heures

Berlin doute que Moscou fasse des compromis sur l'Ukraine lors de la réunion d'Abou Dhabi

Le gouvernement allemand a affirmé vendredi douter que la Russie fasse des compromis pour régler le conflit en Ukraine lors des pourparlers prévus à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains.

«Nous constatons qu'il subsiste d'importantes questions quant à la mesure dans laquelle la Russie est réellement disposée à renoncer à ses revendications maximalistes», a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Meyer, lors d'un point presse régulier à Berlin, avant de confirmer que les Européens n'avaient pas été conviés aux pourparlers mais que l'Allemagne notamment avait été consultée.

Source: AFP

12:13 heures

Quatre morts en Ukraine, dont un enfant, dans une frappe russe de drones

Une frappe russe de drones jeudi soir dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts, dont un enfant, ont annoncé vendredi les autorités de la région de Donetsk. Ce bombardement a touché la localité de Tcherkaske, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Vadym Filachkine, sur Telegram.

Photo: keystone-sda.ch

Le bilan est de quatre morts et cinq blessés, a dit le responsable ukrainien, ajoutant que deux maisons avaient été endommagées. Selon le bureau du procureur de la région de Donetsk, la frappe, survenue jeudi vers 22H50 (20H50 GMT), a tué un homme de 32 ans, son fils de cinq ans, et deux de leurs voisins.

Les cinq blessés, dont la mère de l'enfant tué, souffrent de traumatismes dus à l'explosion et de brûlures.

Source: AFP

10:45 heures

Les troupes ukrainiennes doivent quitter le Donbass, demande le Kremlin

Le Kremlin a exigé vendredi que les troupes ukrainiennes se retirent de l'est de l'Ukraine, estimant qu'il s'agissait d'une condition nécessaire pour trouver une issue au conflit, avant une réunion tripartite attendue entre Moscou, Kiev et Washington à Abou Dhabi.

«Les forces armées ukrainiennes doivent quitter le Donbass, elles doivent s'en retirer. C'est une condition très importante», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Sans règlement de la question territoriale (...) Il est inutile d'espèrer la conclusion d'un accord de long terme» a-t-il ajouté.

Source: AFP

09:46 heures

Ukrainiens, Russes et Américains vont évoquer aux Emirats la «question clé» des territoires dans l'Est

La question «clé» du contrôle des territoires de l'est de l'Ukraine sera abordée par les délégations ukrainienne, russe et américaine lors de la réunion trilatérale prévue à partir de vendredi à Abou Dhabi, a déclaré Volodymyr Zelensky.

«La question du Donbass (ndlr: territoire dans l'est de l'Ukraine incluant les régions de Donetsk et Lougansk) est clé», a indiqué le président ukrainien, lors d'une conférence de presse en ligne, ajoutant que cette question serait discutée «à Abou Dhabi, aujourd'hui et demain».

Source: AFP

08:53 heures

Incendie dans un dépôt pétrolier russe après une attaque de drones

Une attaque de drone a provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville de Penza, dans l'ouest de la Russie, tôt vendredi matin, sans faire de victimes, a déclaré le gouverneur de la région, Oleg Melnichenko.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les autorités n'ont pas donné de détails sur l'origine des drones, mais le ministère russe de la Défense a indiqué que la défense aérienne a intercepté au moins douze drones ukrainiens pendant la nuit, dont un au-dessus de la région de Penza.

Colonne de flammes

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une colonne de flammes s'élevant du site d'un dépôt pétrolier situé dans la banlieue est de Penza, à 618 kilomètres de la ligne de front. L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Les drones ukrainiens, relativement peu coûteux, ont causé des milliards de dollars de dommages aux installations pétrolières et gazières russes. Kiev affirme que ces attaques sont une riposte légitime aux frappes russes contre son propre système énergétique, dans cette guerre qui dure depuis près de quatre ans.

Les bombardements russes sur le réseau énergétique ukrainien ces dernières semaines ont privé des milliers de personnes de chauffage et d'électricité alors que les températures sont inférieures à zéro.

Source: AFP

02:52 heures

Le Kremlin annonce une rencontre «trilatérale» vendredi aux Emirats arabes unis

Le Kremlin a annoncé vendredi une réunion trilatérale avec Ukrainiens et Américains aux Emirats arabes unis dans la journée, après une rencontre jugée «utile» entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.

Photo: keystone-sda.ch

«Il a été convenu déjà aujourd'hui, que la première réunion d'un groupe de travail trilatéral chargé des questions de sécurité aura lieu à Abou-Dhabi», a déclaré à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, soulignant que le rendez-vous entre Poutine et Witkoff jeudi avait été «utile dans tous les sens».

Source: AFP

02:10 heures

Qu'est-il ressorti de la discussion entre Witkoff et Poutine à Moscou?

L'émissaire américain Steve Witkoff s'est entretenu dans la nuit de jeudi à vendredi avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine, peu après une courte entrevue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Suisse.

A l'issue de cet entretien en marge du Forum économique de Davos, le dirigeant ukrainien a affirmé avoir obtenu de son homologue américain un accord sur les garanties de sécurité promises par Washington à l'Ukraine.

Il a également annoncé des discussions "trilatérales" entre l'Ukraine, les Etats-Unis et la Russie cette semaine aux Emirats arabes unis, sans toutefois en préciser les modalités ni le format exact.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus