Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abu Dhabi

La première session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi est finie
Les premiers pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains se sont terminés vendredi soir, a annoncé la présidence ukrainienne, avant de nouvelles discussions prévues samedi.
«Les négociations sont maintenant terminées pour aujourd'hui», a indiqué la présidence ukrainienne dans un message aux journalistes, sans fournir davantage de détails dans l'immédiat sur le résultat des entretiens.
Source: AFP
Début des pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi
Les pourparlers entre des délégations ukrainiennes, russes et américaines ont débuté vendredi à Abou Dhabi, a indiqué la diplomatie émiratie, au sujet de la la première rencontre tripartite pour évoquer le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de conflit en Ukraine.
«Les discussions ont commencé aujourd'hui à Abou Dhabi et doivent se poursuivre sur deux jours», a précisé dans un communiqué le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed Al Nahyane.
Source: AFP
Ukrainiens privés de chauffage: l'UE va livrer des générateurs
L'Union européenne a annoncé vendredi la livraison en urgence de 447 générateurs électriques pour aider les Ukrainiens privés de chauffage et d'électricité, après d'incessantes frappes russes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine.
Ces générateurs, qui seront livrés depuis la Pologne, aideront à assurer l'alimentation électrique des hôpitaux, des abris et des services essentiels. Près d'un million d'Ukrainiens sont privés de chauffage ou d'électricité par des températures glaciales, en raison de ces frappes russes, a dénoncé la Commission européenne dans un communiqué.
L'UE a déjà envoyé près de 9500 générateurs à l'Ukraine, et transféré avant l'hiver une centrale thermique complète donnée par la Lituanie.
Source: AFP
Berlin doute que Moscou fasse des compromis sur l'Ukraine lors de la réunion d'Abou Dhabi
Le gouvernement allemand a affirmé vendredi douter que la Russie fasse des compromis pour régler le conflit en Ukraine lors des pourparlers prévus à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains.
«Nous constatons qu'il subsiste d'importantes questions quant à la mesure dans laquelle la Russie est réellement disposée à renoncer à ses revendications maximalistes», a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Meyer, lors d'un point presse régulier à Berlin, avant de confirmer que les Européens n'avaient pas été conviés aux pourparlers mais que l'Allemagne notamment avait été consultée.
Source: AFP
Quatre morts en Ukraine, dont un enfant, dans une frappe russe de drones
Une frappe russe de drones jeudi soir dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts, dont un enfant, ont annoncé vendredi les autorités de la région de Donetsk. Ce bombardement a touché la localité de Tcherkaske, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Vadym Filachkine, sur Telegram.
Le bilan est de quatre morts et cinq blessés, a dit le responsable ukrainien, ajoutant que deux maisons avaient été endommagées. Selon le bureau du procureur de la région de Donetsk, la frappe, survenue jeudi vers 22H50 (20H50 GMT), a tué un homme de 32 ans, son fils de cinq ans, et deux de leurs voisins.
Les cinq blessés, dont la mère de l'enfant tué, souffrent de traumatismes dus à l'explosion et de brûlures.
Source: AFP
Les troupes ukrainiennes doivent quitter le Donbass, demande le Kremlin
Le Kremlin a exigé vendredi que les troupes ukrainiennes se retirent de l'est de l'Ukraine, estimant qu'il s'agissait d'une condition nécessaire pour trouver une issue au conflit, avant une réunion tripartite attendue entre Moscou, Kiev et Washington à Abou Dhabi.
«Les forces armées ukrainiennes doivent quitter le Donbass, elles doivent s'en retirer. C'est une condition très importante», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Sans règlement de la question territoriale (...) Il est inutile d'espèrer la conclusion d'un accord de long terme» a-t-il ajouté.
Source: AFP
Ukrainiens, Russes et Américains vont évoquer aux Emirats la «question clé» des territoires dans l'Est
La question «clé» du contrôle des territoires de l'est de l'Ukraine sera abordée par les délégations ukrainienne, russe et américaine lors de la réunion trilatérale prévue à partir de vendredi à Abou Dhabi, a déclaré Volodymyr Zelensky.
«La question du Donbass (ndlr: territoire dans l'est de l'Ukraine incluant les régions de Donetsk et Lougansk) est clé», a indiqué le président ukrainien, lors d'une conférence de presse en ligne, ajoutant que cette question serait discutée «à Abou Dhabi, aujourd'hui et demain».
Source: AFP
Incendie dans un dépôt pétrolier russe après une attaque de drones
Une attaque de drone a provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville de Penza, dans l'ouest de la Russie, tôt vendredi matin, sans faire de victimes, a déclaré le gouverneur de la région, Oleg Melnichenko.
Les autorités n'ont pas donné de détails sur l'origine des drones, mais le ministère russe de la Défense a indiqué que la défense aérienne a intercepté au moins douze drones ukrainiens pendant la nuit, dont un au-dessus de la région de Penza.
Colonne de flammes
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une colonne de flammes s'élevant du site d'un dépôt pétrolier situé dans la banlieue est de Penza, à 618 kilomètres de la ligne de front. L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté ces informations.
Les drones ukrainiens, relativement peu coûteux, ont causé des milliards de dollars de dommages aux installations pétrolières et gazières russes. Kiev affirme que ces attaques sont une riposte légitime aux frappes russes contre son propre système énergétique, dans cette guerre qui dure depuis près de quatre ans.
Les bombardements russes sur le réseau énergétique ukrainien ces dernières semaines ont privé des milliers de personnes de chauffage et d'électricité alors que les températures sont inférieures à zéro.
Source: AFP
Le Kremlin annonce une rencontre «trilatérale» vendredi aux Emirats arabes unis
Le Kremlin a annoncé vendredi une réunion trilatérale avec Ukrainiens et Américains aux Emirats arabes unis dans la journée, après une rencontre jugée «utile» entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.
«Il a été convenu déjà aujourd'hui, que la première réunion d'un groupe de travail trilatéral chargé des questions de sécurité aura lieu à Abou-Dhabi», a déclaré à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, soulignant que le rendez-vous entre Poutine et Witkoff jeudi avait été «utile dans tous les sens».
Source: AFP
Qu'est-il ressorti de la discussion entre Witkoff et Poutine à Moscou?
L'émissaire américain Steve Witkoff s'est entretenu dans la nuit de jeudi à vendredi avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine, peu après une courte entrevue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Suisse.
A l'issue de cet entretien en marge du Forum économique de Davos, le dirigeant ukrainien a affirmé avoir obtenu de son homologue américain un accord sur les garanties de sécurité promises par Washington à l'Ukraine.
Il a également annoncé des discussions "trilatérales" entre l'Ukraine, les Etats-Unis et la Russie cette semaine aux Emirats arabes unis, sans toutefois en préciser les modalités ni le format exact.
Source: AFP