Friedrich Merz veut éviter une escalade douanière

Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit lundi qu'il souhaitait «éviter une escalade douanière» en raison du conflit provoqué par la volonté américaine de s'emparer du Groenland. Il devrait rencontrer Donald Trump mercredi à Davos.

Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE doivent se réunir jeudi en sommet extraordinaire à Bruxelles pour préparer une riposte. «Nous voulons simplement essayer de résoudre ce problème ensemble et le gouvernement américain sait que nous pourrions également réagir de notre côté», a déclaré Merz.

Le dirigeant allemand, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Berlin, a également mis en garde contre les conséquences néfastes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'UE. «En règle générale, ce sont ceux dans les pays auxquels les importations sont destinées qui paient les droits de douane. Dans ce cas, ce seraient les consommateurs américains qui paieraient les droits de douane, mais ceux-ci nuiraient bien sûr aussi à notre économie, à l'économie européenne et en particulier à l'économie allemande», a-t-il expliqué.

Questionné sur la coordination entre Paris et Berlin dans ce conflit, Friedrich Merz a souligné que la «France est touchée par les droits de douane américains dans une mesure différente» de l'Allemagne, très dépendante de ses exportations. «Le gouvernement français (...) souhaite parfois réagir de manière plus ferme que nous ne le souhaitons», a noté Merz, qui a précisé «comprendre» cette position.

«L'Europe donnera une réponse claire et unanime. Nous préparons actuellement des contre-mesures concertées», a de son côté prévenu le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, également vice-chancelier, lors d'une conférence de presse avec son homologue français Roland Lescure. Klingbeil avait évoqué le gel de l'accord douanier américano-européen ou encore l'entrée en vigueur de taxes sur des produits américains importés.

Source: ATS