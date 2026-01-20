Trump affirme que les Européens ne vont pas «beaucoup résister» à son projet de s'emparer du Groenland
Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les dirigeants européens ne vont pas «beaucoup résister» à son projet de s'emparer du Groenland.
«Je ne pense pas qu'ils vont résister beaucoup. Nous devons l'avoir», a-t-il déclaré à un journaliste en Floride qui l'interrogeait sur ce qu'il prévoyait de dire aux Européens qui s'opposent à ses projets.
Source: AFP
Des avions militaires doivent «bientôt arriver» au Groenland pour «des activités prévues de longue date»
Des avions d'un commandement militaire américano-canadien doivent «bientôt arriver» au Groenland pour participer à des «activités prévues de longue date» sur ce territoire autonome danois, a annoncé lundi cette force binationale.
Ces avions militaires «soutiendront diverses activités prévues de longue date», a indiqué le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad), qui joue un rôle stratégique dans la détection des intrusions aériennes, dans un message sur le réseau social X.
Il a précisé que cette activité avait été coordonnée avec le Danemark et que les autorités du Groenland en étaient également informées. Ce déploiement survient au moment où Donald Trump menace de prendre le contrôle de ce vaste territoire.
Source: AFP
Von der Leyen dit avoir averti une délégation du Congrès américain de la «nécessité de respecter la souveraineté du Groenland»
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit avoir insisté sur «la nécessité de respecter sans équivoque» la souveraineté du Groenland et du Danemark au cours d'une rencontre lundi avec une délégation bipartite du Congrès américain au Forum économique mondial de Davos en Suisse.
«C'est d'une importance capitale pour notre relation transatlantique. Dans le même temps, l'Union européenne reste prête à continuer de travailler étroitement avec les Etats-Unis, l'Otan et d'autres alliés, en étroite coopération avec le Danemark, afin d'avancer sur nos intérêts communs en matière de sécurité», a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.
«Les droits de douane vont à l'encontre (des) intérêts communs» de l'UE et des Etats-Unis, a ajouté Mme von der Leyen, après que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane à huit pays européens s'ils continuaient à s'opposer à sa volonté d'annexer le Groenland.
Source: AFP
Copenhague et Nuuk proposent d'envoyer une mission de l'OTAN au Groenland
Le Danemark et le Groenland ont proposé la création d'une mission de surveillance de l'Otan au Groenland, a déclaré lundi le ministre danois de la Défense à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Mark Rutte.
«Nous l'avons proposée, le secrétaire général en a également pris note, et je pense que nous pouvons maintenant, espérons-le, obtenir un cadre définissant comment cela peut se concrétiser», a dit Troels Lund Poulsen, en présence de Vivian Motzfeldt, la ministre des Affaires étrangères du Groenland, à la télévision danoise.
(Source: AFP)
Le Trésor américain met en garde l'UE
Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a prévenu lundi à Davos qu'il «serait très mal avisé» pour l'UE de prendre des mesures de rétorsion commerciales contre les Etats-Unis à cause du Groenland. Le président américain Donald Trump dit vouloir prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome danois, et a menacé de surtaxes douanières les pays qui s'y opposeraient. L'UE réfléchit à des mesures de rétorsion.
«Le président (Trump) voit le Groenland comme un actif stratégique pour les Etats-Unis. Nous n'allons pas sous-traiter à quelqu'un d'autre la sécurité dans notre hémisphère», a encore dit Scott Bessent, qui s'exprimait devant des journalistes avant l'ouverture du Forum économique mondial à Davos.
Interrogé sur un message de Donald Trump au Premier ministre norvégien, dans lequel le président américain semble lier sa revendication sur le Groenland à sa non obtention du prix Nobel de la paix, Scott Bessent a répondu qu'il ne savait «rien à propos de la lettre du président à la Norvège». Mais «je pense que ce sont des fadaises d'affirmer que le président ferait cela à cause du prix Nobel», a-t-il ajouté.
Dans ce message, le président américain indiqué ne plus avoir à penser «uniquement à la paix» après avoir échoué de remporter le prix Nobel, jugeant que le monde ne serait pas sûr tant que ce territoire ne serait pas aux mains des Etats-Unis.
Source: AFP
Friedrich Merz veut éviter une escalade douanière
Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit lundi qu'il souhaitait «éviter une escalade douanière» en raison du conflit provoqué par la volonté américaine de s'emparer du Groenland. Il devrait rencontrer Donald Trump mercredi à Davos.
Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE doivent se réunir jeudi en sommet extraordinaire à Bruxelles pour préparer une riposte. «Nous voulons simplement essayer de résoudre ce problème ensemble et le gouvernement américain sait que nous pourrions également réagir de notre côté», a déclaré Merz.
Le dirigeant allemand, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Berlin, a également mis en garde contre les conséquences néfastes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'UE. «En règle générale, ce sont ceux dans les pays auxquels les importations sont destinées qui paient les droits de douane. Dans ce cas, ce seraient les consommateurs américains qui paieraient les droits de douane, mais ceux-ci nuiraient bien sûr aussi à notre économie, à l'économie européenne et en particulier à l'économie allemande», a-t-il expliqué.
Questionné sur la coordination entre Paris et Berlin dans ce conflit, Friedrich Merz a souligné que la «France est touchée par les droits de douane américains dans une mesure différente» de l'Allemagne, très dépendante de ses exportations. «Le gouvernement français (...) souhaite parfois réagir de manière plus ferme que nous ne le souhaitons», a noté Merz, qui a précisé «comprendre» cette position.
«L'Europe donnera une réponse claire et unanime. Nous préparons actuellement des contre-mesures concertées», a de son côté prévenu le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, également vice-chancelier, lors d'une conférence de presse avec son homologue français Roland Lescure. Klingbeil avait évoqué le gel de l'accord douanier américano-européen ou encore l'entrée en vigueur de taxes sur des produits américains importés.
Source: ATS
Pour le chef de la diplomatie française, les Etats-Unis ont «un besoin vital de l'Europe»
Les Etats-Unis ont «un besoin vital de l'Europe», a souligné lundi le chef de la diplomatie française, en écho aux propos de Donald Trump qui juge «vital» pour la sécurité américaine de prendre le contrôle du Groenland.
«Si certains semblent aujourd'hui l'oublier, rappelons que les Etats-Unis ont un besoin vital de l'Europe», a déclaré Jean-Noël Barrot dans un discours devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, au moment où le président américain menace de nouveaux droits de douane les pays, dont la France, qui ont envoyé des militaires au Groenland si ce territoire autonome danois n'est pas «intégralement vendu» aux Etats-Unis.
Le ministre français a exhorté les Européens à dire «non aux Etats-Unis quand ils touchent à ce que l'Europe a de plus intimes: sa démocratie, ses frontières».
«Les grandes entreprises du numérique réalisent un quart de leur chiffre d'affaires et sans doute la moitié de leurs profits en Europe», a-t-il argué. «Les pays de la zone euro détiennent 3000 milliards d'euros d'actifs de plus que les Américains n'en détiennent en Europe», a-t-il ajouté, en affirmant: «Personne ne sort jamais gagnant d'une guerre commerciale».
De plus, les Européens disposent «d'instruments très puissants» pour se défendre contre toute atteinte à ses intérêts essentiels, «qui nous permettent de restreindre l'accès au marché européen et refermer nos marchés publics», a-t-il poursuivi. Et de mettre en garde: «On aurait tort de l'oublier».
Source: AFP
Les menaces de Trump «ne changent pas» la position du Groenland
Les menaces de surtaxes douanières agitées par Donald Trump ne changent pas la position du Groenland, soucieux de son droit à l'autodétermination face aux visées américaines, a affirmé lundi le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen.
Dans un message sur Facebook, Jens-Frederik Nielsen dit se féliciter du soutien de pays étrangers, vu «non pas comme une ingérence, mais comme une reconnaissance claire du fait que le Groenland est une société démocratique, avec le droit de prendre seul ses propres décisions» et «les récentes déclarations des Etats-Unis, y compris les menaces de droits de douane, ne changent rien à cette ligne. Nous ne nous laisserons pas mettre sous pression», dit-il.
Source: AFP
Sommet extraordinaire des dirigeants européens jeudi soir à Bruxelles
Les dirigeants européens se réuniront jeudi soir en sommet extraordinaire afin d'évoquer les menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane, a annoncé lundi une porte-parole du Conseil.
L'Union européenne cherche à tout prix à afficher l'unité face aux menaces de surtaxes douanières brandies par le président américain, qui martèle sa volonté de s'emparer du Groenland, territoire autonome danois.
Lors d'un point de presse lundi, la Commission a prôné le «dialogue» plutôt que l'«escalade». «Parfois, la forme de leadership la plus responsable est la retenue», a plaidé un de ses porte-parole, Olof Gill.
En parallèle de la recherche d'une solution diplomatique, les pays ont demandé à la Commission d'examiner les différentes ripostes envisageables. Le président français Emmanuel Macron a notamment fait savoir qu'il comptait demander l'activation de l'instrument anti-coercition de l'UE en cas de nouveaux droits de douane américains.
Cet outil, comparé par certains à un «bazooka», permet en particulier de limiter les importations provenant d'un pays ou son accès à certains marchés publics et de bloquer certains investissements. Une autre réponse possible pour les 27 serait de réactiver les mesures de représailles prévues sur une liste comprenant 93 milliards d'euros de marchandises américaines.
Source: AFP
Trump ne sent plus l'obligation de se tenir «uniquement à la paix»
Le président américain Donald Trump a déclaré au Premier ministre norvégien qu'il n'avait plus besoin de penser «uniquement à la paix» après avoir échoué à remporter le prix Nobel de la paix, dans un message publié lundi.
«Etant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 'PLUS' de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix», a déclaré Trump dans un message adressé au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store.
Le président américain affirme que penser à la paix restera «toujours prédominant», mais il estime qu'il «peut maintenant réfléchir à ce qui est bon et approprié pour les Etats-Unis».
Le cabinet de Jonas Gahr Store a confirmé l'authenticité de la lettre, dans un message à l'AFP, et a rappelé que le prix Nobel de la paix n'était pas décerné par le gouvernement norvégien.
«J'ai clairement expliqué, y compris au président Trump, ce qui est bien connu, à savoir que le prix est décerné par un comité Nobel indépendant et non par le gouvernement norvégien», a indiqué Jonas Gahr Store.
Source: AFP
Grippée par les menaces douanières de Trump, la Bourse suisse ouvre en baisse
La Bourse suisse a ouvert en baisse lundi, à l'instar des autres places européennes, les investisseurs digérant l'escalade des tensions autour du Groenland et la menace de nouveaux droits de douane US. Dans ce contexte survolté, les valeurs refuges avaient la cote.
Le président américain Donald Trump a accusé samedi huit pays européens alliés de jouer à «un jeu très dangereux» au Groenland et les a menacés de nouveaux droits de douane, alors que le locataire de la Maison-Blanche veut s'emparer de l'immense territoire autonome danois.
Réagissant à ces propos, le président français Emmanuel Macron entend demander à Bruxelles l'activation de l'instrument anti-coercition de l'UE en cas de nouveaux droits de douane américains, cet outil permettant en particulier de limiter les importations provenant d'un pays et de bloquer certains investissements.
«Le marché commence à intégrer un nouveau paramètre: les droits de douane ne sont plus seulement un outil économique, mais une arme diplomatique directe», a jugé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.
Source: AFP