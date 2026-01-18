Grippée par les menaces douanières de Trump, la Bourse suisse ouvre en baisse
La Bourse suisse a ouvert en baisse lundi, à l'instar des autres places européennes, les investisseurs digérant l'escalade des tensions autour du Groenland et la menace de nouveaux droits de douane US. Dans ce contexte survolté, les valeurs refuges avaient la cote.
Le président américain Donald Trump a accusé samedi huit pays européens alliés de jouer à «un jeu très dangereux» au Groenland et les a menacés de nouveaux droits de douane, alors que le locataire de la Maison-Blanche veut s'emparer de l'immense territoire autonome danois.
Réagissant à ces propos, le président français Emmanuel Macron entend demander à Bruxelles l'activation de l'instrument anti-coercition de l'UE en cas de nouveaux droits de douane américains, cet outil permettant en particulier de limiter les importations provenant d'un pays et de bloquer certains investissements.
«Le marché commence à intégrer un nouveau paramètre: les droits de douane ne sont plus seulement un outil économique, mais une arme diplomatique directe», a jugé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.
Source: AFP
L'envoyé spécial de Trump désinvité à une course de chiens de traîneau
La Fédération groenlandaise de chiens de traîneau a annoncé que l'invitation, faite à son insu, à l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Groenland en vue d'assister à une course en mars avait été annulée.
La semaine dernière, la chaîne groenlandaise KNR a rapporté que Jeff Landry, le gouverneur de Louisiane, avait été invité par un opérateur privé de tourisme groenlandais à la course nationale de chiens de traîneau en mars, une invitation que la fédération (KNQK) avait alors jugé «totalement inappropriée».
«La KNQK a été informée que l'entreprise touristique qui avait invité le gouverneur américain Jeff Landry a retiré unilatéralement son invitation», a-t-elle écrit sur Facebook dans la nuit de dimanche à lundi. «Cela est rassurant», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Trump ne sent plus l'obligation de se tenir «uniquement à la paix»
Le président américain Donald Trump a déclaré au Premier ministre norvégien qu'il n'avait plus besoin de penser «uniquement à la paix» après avoir échoué à remporter le prix Nobel de la paix, dans un message publié lundi.
«Etant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 'PLUS' de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix», a déclaré Trump dans un message adressé au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store.
Le président américain affirme que penser à la paix restera «toujours prédominant», mais il estime qu'il «peut maintenant réfléchir à ce qui est bon et approprié pour les Etats-Unis».
Le cabinet de M. Store a confirmé l'authenticité de la lettre, dans un message à l'AFP, et a rappelé que le prix Nobel de la paix n'était pas décerné par le gouvernement norvégien.
«J'ai clairement expliqué, y compris au président Trump, ce qui est bien connu, à savoir que le prix est décerné par un comité Nobel indépendant et non par le gouvernement norvégien», a indiqué Jonas Gahr Store.
Source: AFP
Les Européens préparent des «contre-mesures» face au «chantage» de Trump
Les Européens préparent des contre-mesures pour répondre au «chantage» du président américain Donald Trump, qui menace de surtaxes douanières huit pays européens s'opposant à son amibition de s'emparer du Groenland, a dit lundi le ministre allemand de l'Economie.
«Nous ne céderons pas au chantage. L'Europe donnera une réponse claire et unanime. Nous préparons actuellement des contre-mesures concertées», a déclaré Lars Klingbeil, lors d'une conférence de presse avec son homologue français Roland Lescure, évoquant le gel de l'accord douanier américano-européen, l'entrée en vigueur de taxes sur des produits américains importés et la «boîte à outils» de l'UE pour répondre «au chantage économique».
Source: AFP
Les Bourses européennes secouées par les menaces douanières de Donald Trump
Les marchés boursiers européens sont dans le rouge lundi, accusant le coup des menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays du Vieux continent qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland.
«Les menaces américaines ravivent les craintes d'une escalade protectionniste à un moment déjà délicat pour la croissance», explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.
«Les sanctions douanières américaines prennent des allures de plus en plus grotesques», déplore Andreas Lipkow, analyste indépendant. Ces droits de douane, de 10%, seraient effectifs à partir du 1er février et pourraient s'envoler à 25% au 1er juin. Cela «aurait des conséquences néfastes tant sur le plan économique que géopolitique», alors que «l'Europe a besoin des Etats-Unis pour soutenir l'Ukraine», estiment les analystes de la Deutsche Bank.
Les secteurs qui exportent le plus vers les Etats-Unis souffraient particulièrement vers 08H20 GMT. Le luxe plongeait, à l'image de LVMH (-3,59%), Hermès (-2,42%) et Kering (-2,93%) à Paris. Burberry reculait de 1,73% à Londres.
Source: AFP
La Norvège, qui n'est pas membre de l'UE mais est l'un des huit pays visés par les menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump, n'envisage pas de représailles contre les importations américaines «pour le moment», a déclaré dimanche son Premier ministre.
«Je pense qu'il faut bien réfléchir afin d'éviter une guerre commerciale qui s'emballerait dans une spirale infernale. Personne n'y a intérêt», a dit Jonas Gahr Støre à la chaîne de télévision NRK.
«Ce n'est pas quelque chose que nous envisageons pour l'instant, non», a-t-il ajouté, interrogé sur la possibilité de contre-mesures après les menaces de Donald Trump d'imposer des surtaxes douanières contre plusieurs pays européens s'opposant à ses velléités de s'emparer du Groenland.
Source: AFP
Les soldats allemands retournent déjà en Allemagne
L'équipe de reconnaissance du gouvernement allemand qui se trouve au Groenland quittera déjà le territoire autonome danois ce dimanche. Les 15 soldats allemands doivent prendre ce jour un vol civil pour Copenhague, a confirmé un porte-parole de l'armée allemande à l'agence de presse dpa.
Le quotidien Bild avait déjà annoncé le retour des soldats allemands en diffusant une photo d'eux à l'aéroport, où ils doivent prendre un vol Icelandair. L'équipe allemande est arrivée vendredi dans la capitale, Nuuk, afin d'explorer les conditions pour l'exercice militaire. La durée de la mission était impossible à prévoir, avait-il été annoncé samedi soir.
Un porte-parole de l'armée indique à présent que les militaires ont rempli leur mission. «Les résultats de la reconnaissance seront évalués dans les prochains jours.»
Plusieurs pays européens ont déployé des petits groupes de militaires au Groenland pour cette mission, alors que le président américain Donald Trump continue de revendiquer le territoire. Il a ensuite menacé samedi d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui y ont déployé des troupes pour la mission de reconnaissance sous commandement danois.
L'instrument anti-coercition, le «bazooka» de l'UE
L'instrument anti-coercition de l'UE, dont l'activation a été évoquée par Emmanuel Macron après les menaces de Donald Trump liées au Groenland, est un outil commercial puissant dont le bloc s'est doté en 2023 mais qu'il n'a encore jamais utilisé.
Comparé par certains à un «bazooka» et pensé comme un instrument de dissuasion,il vise à répondre à tout pays qui utiliseraient des armes commerciales pour faire pression sur l'un des 27 Etats membres. Il permet en particulier de limiter les importations provenant d'un pays ou son accès à certains marchés publics et de bloquer certains investissements.
Selon les textes de l'UE, la coercition économique existe lorsqu'un pays tiers «applique ou menace d'appliquer une mesure affectant le commerce ou les investissements» dans le but d'interférer «dans les choix souverains légitimes de l'UE ou d'un État membre».
Combien de temps faudrait-il pour l'activer? Quelle serait sa portée exacte? Beaucoup d'interrogations subsistent dans la mesure où cet instrument n'a jamais été utilisé.
Source: AFP
Giorgia Meloni dit avoir parlé à Trump, et pointe une «erreur»
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié dimanche d'«erreur» la menace de surtaxes douanières brandie par Donald Trump contre plusieurs pays européens s'opposant à ses velléités de s'emparer du Groenland, ajoutant qu'elle lui avait fait part de son point de vue.
«Je pense qu'imposer de nouvelles sanctions aujourd'hui serait une erreur», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'un déplacement à Séoul, ajoutant: «j'ai parlé à Donald Trump il y a quelques heures et je lui ai dit ce que je pense».
Source: AFP
Macron va demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE en cas de nouveaux droits de douane américains
Le président français Emmanuel Macron, qui sera «toute la journée en contact avec ses homologues européens», va demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE si les menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump sont mises à exécution, a fait savoir dimanche son entourage.
Cet outil, dont la mise en oeuvre requiert la majorité qualifiée des pays de l'UE, permet, entre autres, le gel de l'accès aux marchés publics européens ou le blocage de certains investissements.
Par ailleurs, les menaces commerciales américaines «posent la question de la validité de l'accord» sur les tarifs douaniers conclu entre l'Union européenne et les Etats-Unis en juillet dernier, a relevé un proche du président français.
Source: AFP
Les exercices militaires au Groenland ont trait à la Russie
Les exercices militaires en cours de préparation au Groenland ont trait à la Russie, a affirmé vendredi à l'AFP le chef du Commandement arctique danois, tout en soulignant n'avoir jamais vu aucun navire russe ou chinois près de l'île.
«Pour moi, c'est en rapport avec la Russie. Il s'agit de ce qui se passe en Ukraine», a déclaré le général Søren Andersen lors d'un entretien sur un navire danois. «Quand la guerre en Ukraine sera terminée, espérons-le avec une issue favorable pour l'Ukraine, nous pensons que la Russie redéploiera les ressources qu'elle utilise actuellement en Ukraine vers d'autres théâtres d'opérations, y compris l'Arctique», a-t-il ajouté, précisant n'avoir «vu aucun navire de combat russe ou chinois dans la région» en deux ans et demi de commandement.
Trump menace de droits de douane les pays qui ne soutiennent pas son plan pour le Groenland
Donald Trump a menacé vendredi de droits de douane les pays qui ne soutiendraient pas son plan pour acquérir le Groenland, au moment où plusieurs pays européens ont annoncé y envoyer des militaires en soutien au Danemark.
«Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale», a déclaré le président américain lors d'une table ronde à la Maison Blanche, répétant son intention d'acquérir ce territoire de l'Arctique, malgré la fin de non-recevoir du Danemark, pays allié des Etats-Unis en tant que membre de l'Otan.
Source: AFP