Grâce à l'Eurodreams
Un chanceux décroche une rente de 5 ans

Une personne en Espagne a remporté une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l'Eurodreams.
Publié: il y a 27 minutes
Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 1, 9, 15, 17, 19 et 37, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en Espagne, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.


