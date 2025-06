Une importante sépulture viking découverte au Danemark

1/2 Le site compte quelque 30 tombes païennes datant de la seconde moitié du Xème siècle. Photo: AFP

Le musée Moesgaard d’Aarhus, dans le nord du Danemark, a annoncé mardi la découverte d’une trentaine de tombes datant du Xe siècle, remarquablement bien fournies. Perles, pièces de monnaie, céramiques et une boîte contenant un fil d'or, autant d'objets qualifiés de «spectaculaires» par les experts ont été retrouvés par hasard lors de travaux de construction près de Lisbjerg, un village situé à sept kilomètres au nord d'Aarhus, la seconde plus grande ville du Danemark.

Le site compte quelque 30 tombes païennes datant de la seconde moitié du Xème siècle, à l'époque du roi Harald à la Dent Bleue. Pour l'archéologue Mads Ravn, l'un des responsables du musée, les tombes sont très probablement liées à une famille noble de l'époque viking (entre le VIIIème et le XIème siècle), dont la ferme a été découverte à moins d'un kilomètre du site funéraire à la fin des années 1980.

«Cela pourrait être l'un des connétables ou intendants de Harald à la Dent Bleue», a expliqué Mads Ravn à l'AFP, soulignant que le souverain qui a introduit le christianisme au Danemark actuel chargeait des nobles de la gestion de certaines régions. Outre des objets funéraires, les chercheurs ont découverts quelques restes humains comme des dents et des ossements.

L'une des villes les plus importantes du Danemark

«Dans la tombe, les gens emmenaient essentiellement ce qui était important pour eux dans la tombe parce qu'ils voulaient le transférer à l'autre monde», a ajouté l'archéologue. L'une des sépultures, qui selon les scientifiques appartenait à une femme importante, contenait un coffret rempli d'objets décoratifs et une paire de ciseaux.

Le coffret «magnifique» est une trouvaille remarquable, seuls quelques-uns ont été découverts, dont un dans le sud-est de l'Allemagne. «C'est très rare, il n'y en a que trois», a déclaré Mads Ravn.

Les fouilles à Lisbjerg doivent se terminer cette semaine et les experts commenceront ensuite une analyse scientifique approfondie des objets, le bois notamment devrait permettre d'aider à dater précisément le site funéraire. Centre royal et commercial, Aarhus était l'une des villes les plus importantes du Danemark à l'époque viking. Une route reliait l'agglomération à la ferme de Lisbjerg.