La «dernière chance» avant de connaître «l'enfer»

Donald Trump a donné vendredi au Hamas jusqu'à dimanche 18h00 heure de Washington (minuit en Suisse) pour accepter son plan de paix pour Gaza, dans un message sur son réseau Truth Social.

«Si cet accord de la dernière chance n'est pas trouvé, l'enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas», a écrit le président américain, peu après que le mouvement islamiste palestinien eut indiqué avoir besoin de plus de temps pour étudier la propositionde Washington.

«La plupart (des combattants du Hamas) qui restent sont cernés et piégés militairement, et ils n'attendent que mon signal, «GO», pour être rapidement exterminés», a aussi déclaré Donald Trump. Il «demande à tous les Palestiniens innocents de quitter immédiatement cette zone potentiellement très meurtrière pour d'autres parties plus sûres de Gaza», sans préciser de quelle «zone» exactement il s'agit.