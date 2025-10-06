Des proches d'otages israéliens demandent le prix Nobel de la paix pour Trump

Le Forum des familles, la principale organisation de proches d'otages en Israël, a appelé lundi à la remise du prix Nobel de la paix au président américain Donald Trump, pour sa «détermination à instaurer la paix» dans la région. Le Nobel de la paix sera décerné le 10 octobre.

Dans une lettre envoyée au comité Nobel norvégien, le Forum des familles d'otages détenus à Gaza affirme que Donald Trump a rendu «possible ce que beaucoup disaient impossible.» «Nous vous exhortons vivement à attribuer le prix Nobel de la paix au président Trump, car il a juré qu'il ne se reposerait pas et ne s'arrêterait pas tant que le dernier otage ne serait pas rentré chez lui», écrit le Forum dans un communiqué.

Cet appel intervient alors que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté lundi en Egypte, sur la base d'un plan du président américain visant à libérer les otages et mettre fin à la guerre à Gaza.

M. Trump a publiquement déclaré qu'il souhaitait recevoir le prix Nobel de la paix, bien que les experts estiment que ses chances soient minces. Le dirigeant américain se targue d'avoir résolu six ou sept conflits en autant de mois - un chiffre que les experts jugent largement mensonger.