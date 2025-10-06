Trump assure que «le Hamas a accepté des choses très importantes»
Donald Trump a assuré lundi que le Hamas «avait accepté certaines choses très importantes» alors que des négociations indirectes pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza se tiennent en Egypte.
«Je crois que cela se passe très bien et je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
Source: AFP
Israël annonce l'expulsion de 171 militants supplémentaires, dont Greta Thunberg
Israël a annoncé lundi avoir expulsé 171 militants supplémentaires de la Flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg, après l'arraisonnement en mer de ce convoi maritime qui entendait percer le blocus israélien de Gaza.
«171 provocateurs supplémentaires de la flottille [...], dont Greta Thunberg, ont été expulsés aujourd'hui d'Israël vers la Grèce et la Slovaquie», écrit le ministère des Affaires étrangères sur X, en diffusant des photos de Greta Thunberg et de deux autres femmes à l'aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv, vêtues du survêtement gris en usage dans les prisons israéliennes.
Parmi les expulsés figurent des ressortissants de Grèce, d'Italie, de France, d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d'Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des Etats-Unis, ajoute le ministère.
Source: AFP
Des proches d'otages israéliens demandent le prix Nobel de la paix pour Trump
Le Forum des familles, la principale organisation de proches d'otages en Israël, a appelé lundi à la remise du prix Nobel de la paix au président américain Donald Trump, pour sa «détermination à instaurer la paix» dans la région. Le Nobel de la paix sera décerné le 10 octobre.
Dans une lettre envoyée au comité Nobel norvégien, le Forum des familles d'otages détenus à Gaza affirme que Donald Trump a rendu «possible ce que beaucoup disaient impossible.» «Nous vous exhortons vivement à attribuer le prix Nobel de la paix au président Trump, car il a juré qu'il ne se reposerait pas et ne s'arrêterait pas tant que le dernier otage ne serait pas rentré chez lui», écrit le Forum dans un communiqué.
Cet appel intervient alors que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté lundi en Egypte, sur la base d'un plan du président américain visant à libérer les otages et mettre fin à la guerre à Gaza.
M. Trump a publiquement déclaré qu'il souhaitait recevoir le prix Nobel de la paix, bien que les experts estiment que ses chances soient minces. Le dirigeant américain se targue d'avoir résolu six ou sept conflits en autant de mois - un chiffre que les experts jugent largement mensonger.
L'UE veut faire partie de l'organe international de transition pour Gaza
L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït. «Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça», a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE à cet organe, baptisé «Comité de la paix» dans le plan du président américain.
L'UE est le principal bailleur de fonds de l'aide humanitaire aux Palestiniens et entretient des relations avec l'Autorité palestinienne ainsi qu'avec Israël, a souligné Kaja Kallas. «Je pense donc que l'Europe ne devrait pas seulement être un payeur, mais également un acteur», a-t-elle ajouté lors d'une rencontre avec les médias en marge d'une réunion ministérielle au Koweït entre les pays du Golfe et l'UE.
«Nous avons travaillé sur le plan de paix (...) et nous travaillons avec nos partenaires arabes. Ils comprennent qu'il est dans l'intérêt de tous que nous soyons là», a-t-elle poursuivi. «Espérons que les Israéliens seront également d'accord avec cela.»
Source: AFP
Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh
Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh pour des négociations sur le plan du président américain Donald Trump sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, a indiqué un responsable égyptien à l'aéroport de cette ville balnéaire du Sinaï.
Alors que les bombardements israéliens se sont poursuivis lundi sur la bande de Gaza, les autorités égyptiennes restent très discrètes sur l'organisation de ces négociations auxquelles doivent participer des émissaires américains chargés de mettre en oeuvre le plan présenté par Donald Trump le 29 septembre.
Source: AFP
Otages du Hamas à Gaza: le CICR prêt à apporter son aide
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé lundi être prêt à participer aux libérations d'otages détenus par le Hamas et à acheminer de l'aide dans la bande de Gaza.
«Nos équipes se tiennent prêtes à intervenir en tant qu'intermédiaire humanitaire neutre pour aider à ramener les otages et les détenus auprès de leurs familles. Nous sommes également prêts à transporter des secours à Gaza et à les distribuer en toute sécurité à la population civile, qui en a cruellement besoin», a déclaré le CICR dans un communiqué.
Le CICR a insisté sur la nécessité de reprendre l'aide humanitaire «à pleine capacité» et de la distribuer en toute sécurité aux personnes présentes dans la bande de Gaza. L'organisation basée à Genève a déclaré avoir facilité la libération de 148 otages et de 1931 détenus depuis octobre 2023. Elle a également facilité le retour de dépouilles mortelles. Le CICR a encore précisé que ces opérations étaient «extrêmement complexes et nécessitent une planification minutieuse sur le plan de la logistique comme de la sécurité».
Le président égyptien salue le plan Trump pour Gaza
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué lundi le plan du président américain Donald Trump pour Gaza, alors que des représentants du Hamas et d'Israël doivent tenir des négociations indirectes en Egypte sur un échange d'otages et de prisonniers ainsi qu'un cessez-le-feu.
«Je ne peux qu'exprimer mes éloges et ma gratitude au président américain Donald Trump pour son initiative visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza», a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la guerre israélo-arabe d'octobre 1973 (guerre du Kippour).
«Un cessez-le-feu, le retour des prisonniers et des détenus, la reconstruction de Gaza et le lancement d'un processus politique pacifique menant à l'établissement et à la reconnaissance de l'Etat palestinien signifient que nous sommes sur la bonne voie vers une paix et une stabilité durables», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump appelle les négociateurs d'Israël et du Hamas à «avancer rapidement»
Donald Trump a appelé les négociateurs d'Israël et du Hamas à «avancer rapidement» lors des pourparlers prévus à partir de lundi en Egypte pour mettre fin à la guerre à Gaza, jugeant «très positives» les discussions engagées avec le mouvement islamiste palestinien.
«Des discussions très positives ont eu lieu ce week-end avec le Hamas et des pays du monde entier (arabes, musulmans et autres) afin de libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, surtout, enfin instaurer la PAIX tant attendue au Moyen-Orient», a déclaré le président américain dimanche soir sur son réseau Truth Social.
«On m'a dit que la première phase devrait être achevée cette semaine, et je demande à tout le monde d'AVANCER RAPIDEMENT», a-t-il ajouté au sujet des pourparlers prévus lundi.
De retour, 21 militants espagnols de la flottille disent avoir été maltraités
Un premier groupe de 21 Espagnols parmi les 49 à bord de la flottille d'aide à Gaza interceptée cette semaine par Israël a atterri dimanche à l'aéroport de Madrid, où ils ont affirmé avoir été maltraités et humiliés pendant leur détention.
«Les mauvais traitements physiques et psychologiques ont été répétés pendant tous ces jours. Ils nous ont frappés, traînés par terre. Ils nous ont bandé les yeux. Ils nous ont ligoté les pieds et les mains», a déclaré aux journalistes Rafael Borrego, l'un des membres de la flottille, à propos de la détention en Israël.
Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait annoncé dans la matinée qu'un accord avait été conclu avec Israël pour qu'un premier groupe de 21 militants espagnols puisse rentrer par avion ce dimanche même.
Ils ont tous accepté de signer un document dans lequel ils reconnaissent être entrés illégalement en Israël, a indiqué José Manuel Albares. Les 28 autres ont pour l'instant refusé de le faire et devraient donc rester en détention plus longtemps, a expliqué le député européen et avocat Jaume Asens à la télévision publique.
Source: AFP
Médecins Sans Frontières déplore un 15e mort dans ses rangs
L'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé la mort dimanche du quinzième de ses collaborateurs en deux ans de conflit dans la bande de Gaza, touché au cours d'une récente attaque qu'elle a attribuée aux forces israéliennes.
Abed El Hameed Qaradaya, 43 ans, a succombé à ses blessures causées jeudi par des éclats d'obus. Son collègue Omar Hayek avait alors péri, tandis que plusieurs autres personnes avaient été blessées.
Trois morts en 20 jours
MSF a précisé que ses employés attendaient un car qui devait les conduire à son hôpital de campagne au moment des faits. Abed El Hameed Qaradaya est le troisième collaborateur de Médecins sans frontières à avoir perdu la vie en moins de 20 jours dans la bande de Gaza.
Sa mort a «un impact tragique sur ses proches, MSF et le système de santé de Gaza» où, pendant 18 ans, il a été «un pilier du service de physiothérapie» de l'ONG, a déclaré cette dernière, dont le siège est à Genève.
«Un mépris total pour la vie des civils»
«Nous sommes profondément attristés et indignés par la perte de nos collègues, un rappel brutal du mépris total pour la vie des civils et la dignité humaine», a encore écrit Médecins sans frontières dans son communiqué.
Les Nations unies et les groupes de défense des droits humains ont fréquemment condamné le lourd bilan chez les humanitaires dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.
Source: AFP
Les discussions sur la libération des otages israéliens commenceront lundi en Egypte
Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré dimanche que les négociateurs israéliens partiraient en Egypte dans la soirée pour discuter lundi avec le Hamas de «la libération des otages» israéliens.
«L'équipe partira ce soir avec comme programme d'entamer les négociations demain», a dit Shosh Badrosian, au cours d'un point de presse consacré aux développements sur la situation à Gaza, précisant qu'il s'agira de «négociations techniques».
Les bombardements israéliens devront cesser en cas d'accord, dit Marco Rubio
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé dimanche que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront «cesser» pour permettre un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas.
«Une fois que vous vous serez mis d'accord sur les modalités logistiques, je pense que les Israéliens et tout le monde reconnaîtront qu'il est impossible de libérer des otages au milieu des frappes, donc celles-ci devront cesser», a affirmé Marco Rubio sur la chaîne de télévision CBS, en soulignant qu'un accord sur ces modalités doit parvenir «très rapidement».
Source: AFP