il y a 24 minutes

Rima Hassan rejoint la flottille partie pour Gaza

L'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan a annoncé samedi qu'elle rejoignait la flottille (Global Sumud Flotilla) chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, partie à la fin août de Barcelone en direction de Gaza. «Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza», a affirmé sur le réseau X l'eurodéputée franco-palestinienne. En juin, elle avait déjà pris place à bord d'un voilier pour Gaza, qui avait été arraisonné par Israël.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Ils se sont également illustrés par leur silence après les deux attaques de la Global Sumud Flotilla», a-t-elle ajouté. Cette flottille avait dénoncé mardi que l'un de ses bateaux avait été visée par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. «Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne qui est le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé», a affirmé la militante de la cause palestinienne, au centre de nombreuses controverses pour ses prises de positions sur le conflit au Proche-Orient.

Les navires de la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe) ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Rima Hassan a rejoint le convoi dans le port tunisien de Bizerte.

Source: AFP



