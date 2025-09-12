Rima Hassan rejoint la flottille partie pour Gaza
L'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan a annoncé samedi qu'elle rejoignait la flottille (Global Sumud Flotilla) chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, partie à la fin août de Barcelone en direction de Gaza. «Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza», a affirmé sur le réseau X l'eurodéputée franco-palestinienne. En juin, elle avait déjà pris place à bord d'un voilier pour Gaza, qui avait été arraisonné par Israël.
«Ils se sont également illustrés par leur silence après les deux attaques de la Global Sumud Flotilla», a-t-elle ajouté. Cette flottille avait dénoncé mardi que l'un de ses bateaux avait été visée par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. «Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne qui est le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé», a affirmé la militante de la cause palestinienne, au centre de nombreuses controverses pour ses prises de positions sur le conflit au Proche-Orient.
Les navires de la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe) ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Rima Hassan a rejoint le convoi dans le port tunisien de Bizerte.
Source: AFP
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée – et du Conseil de sécurité – à condamner les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme que plus de 250'000 habitants ont quitté Gaza-ville
L'armée israélienne a affirmé samedi que plus de 250'000 habitants avaient quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien, après une intensification des bombardements et raids israéliens ces dernières semaines.
«Selon les estimations de l'armée, plus d'un quart du million d'habitants de la ville de Gaza l'ont quittée pour leur propre sécurité», a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.
Source: AFP
Paris veut accentuer la pression sur Israël
La France entend accentuer la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza, a assuré vendredi le chef de la diplomatie française, espérant une inflexion de pays de l'Union européenne pour imposer des sanctions.
«Évidemment, nous voulons continuer d'accentuer la pression sur le gouvernement israélien, pas sur le peuple israélien avec lequel la France a des liens», a néanmoins précisé Jean-Noël Barrot sur France Inter. Il a souligné que des sanctions de l'Union européenne à l'encontre d'Israël n'avaient pu être prises faute d'unanimité, mais a noté une inflexion de la position.
L'Assemblée générale de l'ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Source: AFP; Crédit photo: Imago
«Il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient»
Le Premier ministre israélien a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien, lors d'une cérémonie de signature d'un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée. «Nous allons tenir notre promesse: il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient», a déclaré Benjamin Netanyahu lors de l'événement organisé à Maalé Adoumim, une colonie israélienne située juste à l'est de Jérusalem.
Source: AFP
Attaque au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être «complices»
Le Hamas a accusé jeudi les Etats-Unis d'être «complices» des frappes israéliennes au Qatar contre des responsables du mouvement islamiste palestinien, estimant que l'attaque visait à torpiller les négociations pour une trêve à Gaza.
«Ce crime était (...) une mise à mort de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée, au moment où se déroulaient les funérailles des six personnes tuées dans le raid. «Nous affirmons que l'administration américaine est pleinement complice de ce crime», a-t-il ajouté.
L'attaque sans précédent menée par Israël au Qatar mardi visait des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe allié des Etats-Unis. Le Qatar a affirmé avoir été informé par Washington "10 minutes" après l'attaque, qui a suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui a dit être "très mécontent".
L'administration Trump a affirmé n'avoir été notifiée qu'à la dernière minute «par l'armée américaine». «J'ai immédiatement demandé à l'émissaire spécial Steve Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait, mais malheureusement trop tard pour arrêter» les frappes, a-t-il dit.
Le Qatar accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe classé terroriste par la plupart des pays occidentaux.
Source: AFP
Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza
Le Hamas a affirmé jeudi que l'attaque israélienne contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien au Qatar visait à torpiller les pourparlers de trêve à Gaza, accusant les Etats-Unis d'en être «complices».
«Ce crime était (...) l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée.
Source: AFP
Le Parlement ne veut pas établir de sanctions contre Israël
A l'instar du Conseil des Etats, le National ne veut pas de sanctions contre Israël. Il enjoint toutefois au Conseil fédéral d'user de toute son influence pour garantir le respect du droit international humanitaire à Gaza.
Plusieurs orateurs ont rappelé la situation catastrophique à Gaza. Plus de 64'000 personnes sont mortes dont un tiers d'enfants. Cela représente une classe d'écoliers par jour, a avancé Fabian Molina (Parti socialiste/ZH). Et d'ajouter qu'il ne suffit pas que le Conseil fédéral exprime son inquiétude, il faut que la Suisse augmente la pression sur Israël.
Face à une pluie de questions de la gauche, le ministre de l'Economie Guy Parmelin a répété que le Conseil fédéral a condamné à plusieurs reprises les violations du droit international humanitaire et poursuivra son engagement pour un cessez-le-feu. Et d'assurer que le Conseil fédéral est profondément bouleversé par la situation sur le terrain, qu'il a qualifiée de «carnage».
Source: ATS
Israël détruit une nouvelle tour à Gaza-ville
L'armée israélienne a détruit mercredi une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, selon un journaliste de l'AFP sur place, dans le cadre de l'intensification de son offensive dans la principale ville du territoire palestinien.
Le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, avait plus tôt émis un nouvel ordre d'évacuation aux habitants de la ville de Gaza, en particulier ceux habitant dans une tour et dans ses environs. L'armée a dit plus tard avoir frappé un grand immeuble, «utilisé par l'organisation terroriste Hamas».
Source: AFP
La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone
La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis et dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.
«Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone», a affirmé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. «Deuxième nuit, deuxième attaque de drone», a dit à l'AFP Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.
Source: AFP
Doha continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza
Malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, a affirmé mardi son Premier ministre.
«La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Attaque d'Israël contre le Hamas au Qatar: des familles d'otages disent leur «inquiétude»
Des familles d'otages retenus à Gaza ont dit mardi leur «inquiétude» après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas dans la capitale du Qatar, Doha, selon un communiqué du Forum des familles d'otages.
«Les familles des otages suivent avec une profonde inquiétude et une grande angoisse les développements en cours à Doha. Une crainte grave plane désormais sur le prix que pourraient payer les otages», affirme cette association regroupant la majorité des familles des otages encore retenus dans la bande de Gaza. «La possibilité de les ramener vivants est aujourd'hui plus incertaine que jamais, avec une seule certitude absolue : leur temps est compté (...) il est temps de mettre fin à cette guerre», ajoute le communiqué du Forum.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, 47 sont toujours retenues dans le territoire palestinien, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.
Source: AFP
