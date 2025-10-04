Netanyahu espère ramener tous les otages israéliens «dans les prochains jours»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu'il espérait que tous les otages retenus dans la bande de Gaza seraient ramenés chez eux dans «les prochains jours» après que le Hamas a dit être prêt à les libérer.
L'armée israélienne a annoncé dans le même temps poursuivre ses opérations dans le territoire palestinien malgré l'appel du président américain à cesser immédiatement les bombardements. Au moins 57 personnes ont été tuées samedi dans des bombardements selon un organisme de secours.
Source: AFP
Netanyahu promet de désarmer le Hamas, soit via le plan Trump soit par la force militaire
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi de désarmer le mouvement islamiste palestinien Hamas, soit via le plan du président américain Donald Trump, soit par des moyens militaires.
«Le Hamas sera désarmé (...) cela se produira soit diplomatiquement par le plan de Trump, soit militairement par nous», a déclaré Netanyahu dans un discours télévisé. «Je l'ai également dit à Washington. Cela sera accompli de manière facile ou difficile, mais cela sera accompli», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Au moins 57 morts dans des frappes israéliennes ce samedi
«Le bilan des morts dans les bombardements israéliens s'élève à 57 personnes aujourd'hui, dont 40 dans la ville de Gaza», a indiqué samedi Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile de Gaza, organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Parmi les personnes tuées dans la ville de Gaza, cible d'une offensive israélienne majeure depuis environ 15 jours, 18 personnes sont mortes lors d'une frappe ayant visé la maison de la famille Abdoul Aal, a-t-il précisé. L'appel du président américain Donald Trump demandant à Israël de cesser immédiatement son offensive sur le territoire palestinien n'a ainsi pas été écouté.
Source: AFP
Le Hezbollah libanais juge le plan Trump pour Gaza «plein de dangers»
Le chef du Hezbollah libanais a estimé samedi que le plan américain visant à mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza était «plein de dangers», accusant Israël de vouloir s'en servir pour parvenir à d'autres fins. «C'est le projet d'Israël, qu'il cherche à atteindre par la voie politique après avoir échoué par la voie militaire, l'agression, le génocide et la famine», a résumé Naïm Qassem lors d'un discours commémorant la mort de deux commandants du Hezbollah survenue il y a un an lors de la guerre contre Israël.
Il a notamment suggéré qu'Israël comptait se servir du plan du président américain Donald Trump comme prétexte pour prendre le contrôle des territoires palestiniens. Naïm Qassem a assuré que le Hezbollah ne «s'immiscerait pas dans la discussion des détails» du plan: «En fin de compte, c'est à la résistance palestinienne, au Hamas et toutes les factions qui discutent de décider.» Mais «nous devons nous opposer au projet de Grand Israël», a-t-il ajouté.
L'expression «Le Grand Israël» fait allusion à des frontières bibliques du temps du roi Salomon qui engloberaient la Cisjordanie mais aussi une partie des territoires situés dans les pays voisins (Jordanie, Liban et Syrie), que des Israéliens ultra-nationalistes rêvent d'occuper. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a provoqué un tollé dans plusieurs pays arabes cet été, en disant lors d'une interview télévisée adhérer à ce projet.
Source: AFP
Libération des otages: négociations indirectes dimanche au Caire entre Israël et le Hamas
Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas tiendront dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers, a rapporté samedi un média égyptien proche des autorités du pays.
Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué que les deux délégations avaient «commencé à se déplacer pour tenir des discussions au Caire demain et après-demain afin d'examiner l'organisation des conditions sur le terrain pour l'échange de tous les otages (israéliens) et prisonniers (palestiniens), conformément à la proposition» du président américain Donald Trump.
Source: AFP
Trump prévient le Hamas qu'il ne «tolérera aucun retard»
Le président américain Donald Trump a prévenu samedi le mouvement islamiste palestinien Hamas qu'il ne «tolérerait aucun retard» dans l'application de son plan en vue de la libération des otages que le mouvement palestinien détient dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.
Donald Trump s'est dit dans un message sur son réseau Truth Social satisfait qu'«Israël ait temporairement arrêté les bombardements pour donner à la libération des otages et à un accord de paix une chance de se réaliser». «Le Hamas doit agir rapidement, sans quoi toutes les options seront envisageables. Je ne tolérerai aucun retard», a-t-il ajouté, excluant également «tout résultat dans lequel Gaza représenterait encore une menace» pour Israël.
Pendant ce temps, l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner se rendent en Egypte afin de finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages à Gaza après que le Hamas a accepté le plan américain, a annoncé samedi la Maison Blanche.
Source: ATS
Israël confirme l'expulsion de 137 autres militants de la flottille pour Gaza vers la Turquie
Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé samedi l'expulsion de 137 autres militants propalestiniens de la flottille pour Gaza, vers la Turquie après l'interception de la flottille mercredi.
«137 autres provocateurs de la flottille Hamas-Sumud ont été expulsés aujourd'hui vers la Turquie», a indiqué le ministère dans un communiqué sur X. «Israël cherche à accélérer l'expulsion de tous les provocateurs», ajoute le texte, précisant que «certains d'entre eux entravent délibérément le processus légal d'expulsion».
Source: AFP
Plan Trump pour Gaza: les réactions à la réponse positive du Hamas
Les réactions internationales se sont enchaînées après la réponse positive apportée vendredi par le Hamas au plan de Trump visant à une libération des otages israéliens et à une fin du conflit à Gaza après près de deux ans d'hostilités.
Voici les principales réactions:
États-Unis
«Au vu du communiqué que vient de publier le Hamas, je pense qu'ils sont prêts pour une PAIX durable. Israël doit arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité», a écrit le président Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social. Il a par ailleurs promis dans un bref message vidéo enregistré que «tout le monde sera traité de manière équitable» dans le cadre de son projet.
Pays médiateurs
Le Qatar «salue l'annonce du Hamas selon laquelle le plan du président Trump a son agrément», a déclaré le porte-parole de la diplomatie qatarie, Majed al-Ansari, qui a également appuyé l'appel de M. Trump à un cessez-le-feu immédiat.
L'Egypte se félicite, elle, d'une «évolution positive» et espère qu'en conséquence les deux parties «s'engageront à appliquer le plan du président Trump sur le terrain et à mettre fin à la guerre», selon son ministère des Affaires étrangères sur Facebook.
ONU
Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres «salue et est encouragé par la déclaration du Hamas annonçant qu'il est prêt à libérer les otages et à discuter sur la base de la proposition du président américain Donald Trump. Il appelle toutes les parties à saisir cette occasion pour mettre un terme à ce conflit tragique à Gaza», a rapporté son porte-parole, Stéphane Dujarric.
Europe
Emmanuel Macron a écrit sur X : « La libération de tous les otages et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main! L'engagement du Hamas doit être suivi d'effet sans plus tarder. » Friedrich Merz a qualifié l'accord de « meilleure chance » de mettre fin à la guerre, tandis que Keir Starmer y voit « un pas en avant significatif » et appelle à l’appliquer « sans délai ». Giorgia Meloni y voit « un retour à la paix au Moyen-Orient, la fin des souffrances palestiniennes et la libération des otages israéliens ».
Source: AFP
Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme juge qu'il y a une chance de mettre fin au «carnage» à Gaza
Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a affirmé samedi que le plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump était une «opportunité cruciale» de mettre fin «une fois pour toutes» au «carnage et aux souffrances».
«Il s'agit d'une opportunité cruciale pour toutes les parties et les États influents d'agir de bonne foi et de mettre fin, une fois pour toutes, au carnage et aux souffrances à Gaza, d'inonder la bande de Gaza d'aide humanitaire et d'assurer la libération des otages et des nombreux Palestiniens détenus», ont déclaré ses services sur X.
Source: AFP
Flottille pour Gaza: 36 citoyens turcs devraient rentrer chez eux
La Turquie a indiqué que 36 de ses ressortissants devraient rentrer chez eux samedi après-midi à bord d'un vol spécial, après l'interception par les forces israéliennes de la flottille internationale d'aide pour Gaza.
«Nous nous attendons à ce que 36 de nos ressortissants qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud interceptés par les forces israéliennes dans les eaux internationales rentrent dans notre pays cet après-midi à bord d'un vol spécial», a déclaré sur X le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Öncü Keçeli, ajoutant que le nombre définitif n'avait pas encore été finalisé.
Le porte-parole a ajouté que des ressortissants de pays tiers devraient également être à bord dudit vol.
Source: AFP