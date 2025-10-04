Plan Trump pour Gaza: les réactions à la réponse positive du Hamas

Les réactions internationales se sont enchaînées après la réponse positive apportée vendredi par le Hamas au plan de Trump visant à une libération des otages israéliens et à une fin du conflit à Gaza après près de deux ans d'hostilités.

Voici les principales réactions:

États-Unis

«Au vu du communiqué que vient de publier le Hamas, je pense qu'ils sont prêts pour une PAIX durable. Israël doit arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité», a écrit le président Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social. Il a par ailleurs promis dans un bref message vidéo enregistré que «tout le monde sera traité de manière équitable» dans le cadre de son projet.

Pays médiateurs

Le Qatar «salue l'annonce du Hamas selon laquelle le plan du président Trump a son agrément», a déclaré le porte-parole de la diplomatie qatarie, Majed al-Ansari, qui a également appuyé l'appel de M. Trump à un cessez-le-feu immédiat.

L'Egypte se félicite, elle, d'une «évolution positive» et espère qu'en conséquence les deux parties «s'engageront à appliquer le plan du président Trump sur le terrain et à mettre fin à la guerre», selon son ministère des Affaires étrangères sur Facebook.

ONU

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres «salue et est encouragé par la déclaration du Hamas annonçant qu'il est prêt à libérer les otages et à discuter sur la base de la proposition du président américain Donald Trump. Il appelle toutes les parties à saisir cette occasion pour mettre un terme à ce conflit tragique à Gaza», a rapporté son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Europe

Emmanuel Macron a écrit sur X : « La libération de tous les otages et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main! L'engagement du Hamas doit être suivi d'effet sans plus tarder. » Friedrich Merz a qualifié l'accord de « meilleure chance » de mettre fin à la guerre, tandis que Keir Starmer y voit « un pas en avant significatif » et appelle à l’appliquer « sans délai ». Giorgia Meloni y voit « un retour à la paix au Moyen-Orient, la fin des souffrances palestiniennes et la libération des otages israéliens ».

Source: AFP