Le bateau de la «flottille pour la liberté» se rapproche de Gaza après avoir atteint la côte égyptienne

Un navire humanitaire avec à son bord 12 militants, dont l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, a atteint les côtes égyptiennes et se rapproche de la bande de Gaza dévastée par la guerre et assiégée par Israël, ont annoncé samedi les organisateurs.

Le Madleen, un voilier de la Coalition de la flottille pour la liberté, est parti dimanche de Sicile en direction de Gaza pour apporter de l'aide humanitaire et «briser le blocus israélien» imposé au territoire palestinien menacé de famine selon l'ONU. «Nous naviguons actuellement au large des côtes égyptiennes», a déclaré à l'AFP la militante allemande des droits humains Yasemin Acar. «Tout va bien.»

Photo: keystone-sda.ch

Dans un communiqué publié samedi depuis Londres, le Comité international pour briser le siège de Gaza - organisation membre de la Coalition de la flottille - a indiqué que le navire était entré dans les eaux de l'Egypte, voisine de la bande de Gaza. Il a dit être en contact avec les instances juridiques internationales afin de garantir la sécurité des personnes à bord, avertissant que toute interception constituerait «une violation flagrante du droit international humanitaire».

La Coalition de la flottille pour la liberté, fondée en 2010, est un mouvement international non violent de solidarité avec les Palestiniens, avec une dimension humanitaire et de plaidoyer politique contre le blocus de Gaza.

Source: AFP