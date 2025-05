Le Hamas publie une vidéo d'un otage israélien blessé

Plus de 20 frappes israéliennes à travers la Syrie, «les plus violentes» cette année

Plus de 20 frappes israéliennes ont visé des sites militaires à travers la Syrie dans la nuit de vendredi à samedi, les bombardements «les plus violents» cette année, a indiqué une ONG, après qu'Israël a annoncé une frappe près du palais présidentiel à Damas.

Plus de 20 frappes israéliennes à travers la Syrie, «les plus violentes» cette année. Photo: Anadolu via Getty Images

L'agence officielle syrienne Sana a annoncé qu'un «civil» avait été tué, l'armée israélienne confirmant de son côté avoir visé des infrastructures militaires près de la capitale de la Syrie, pays avec lequel Israël est toujours en état de guerre.

«Plus de 20 frappes israéliennes ont visé des entrepôts et des sites militaires à Deraa, près de Damas et dans les région de Hama et de Lattaquié», avait annoncé plus tôt l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de source dans le pays en guerre. L'ONG a estimé qu'elles étaient «les plus violentes depuis le début de l'année».

Source: AFP