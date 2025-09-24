La Suisse pas prête à reconnaitre l'Etat de Palestine pour l'instant
Pour le Conseil fédéral, le moment n'est pas encore venu de reconnaître officiellement la Palestine, a déclaré mercredi Ignazio Cassis dans l'émission Forum de la RTS.
Le Conseil fédéral a analysé les avantages et les inconvénients d'une reconnaissance officielle de la Palestine, a expliqué le Tessinois. Il veut maintenir la cohérence de sa ligne, c'est-à-dire qu'il a a priori reconnu la Palestine avec la reconnaissance d'une solution à deux Etats. «La question n'est donc pas si, mais quand», a résumé le ministre des Affaires étrangères.
Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il vaut mieux garder ce levier à disposition pour le moment où un plan de paix sera sur la table. Si la Suisse veut «être utile au monde, la meilleure solution est celle que le Conseil fédéral a choisie».
Source: ATS
Un drone tiré du Yémen frappe la ville israélienne d'Eilat, faisant 22 blessés
La cité balnéaire d'Eilat, dans le sud d'Israël, a été touchée mercredi par un drone tiré du Yémen, a annoncé l'armée israélienne. Les secours ont fait état de 22 blessés, dont deux dans un état grave: un homme d'une soixantaine d'années dont des membres ont été touchés par des éclats et un autre d'une trentaine d'années, blessé à la poitrine.
«Le drone est tombé dans le centre de la ville d'Eilat», a indiqué la police dans un communiqué, faisant état de «dégâts matériels» sans plus de précision. C'est la deuxième fois qu'Eilat est touchée par un drone étranger en moins d'une semaine, selon les autorités israéliennes.
Selon la radio-télévision publique, l'avion sans pilote a explosé près d'un hôtel de cette ville située au bord de la Mer Rouge.
Source: AFP
Deux Palestiniens tués par «des colons» en Cisjordanie occupée
Des habitants du village palestinien d'al-Mughayyir ont assisté mercredi aux funérailles de Saïd Mourad Naasan, 20 ans, tué la veille par des tirs de colons israéliens selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Le corps du jeune homme, recouvert d'un drapeau palestinien, a été porté par des proches au milieu d'une foule de centaines de personnes.
Le ministère palestinien de la Santé a précisé que Mourad Naasan avait été tué «par des tirs de colons» à al-Mughayyir, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon l'armée israélienne, un soldat qui n'était pas en service a ouvert le feu après que des Palestiniens ont lancé des pierres.
«Violente confrontation»
«Nous avons découvert plusieurs colons armés rassemblant du bétail près des habitations du côté est (du village), dans une zone où un parc pour enfants a été construit, ils ont ouvert le feu sur les habitants qui s'y trouvaient», blessant mortellement le jeune homme, a raconté à l'AFP le chef du conseil du village, Amin Abu Aliya.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré qu'un soldat, qui n'était pas en service, avait tiré lors d'un affrontement entre des habitants et des civils israéliens, un terme utilisé par l'armée pour désigner les colons, et précisé que «des impacts ont été signalés».
Elle a fait état d'«une violente confrontation au cours de laquelle une douzaine de Palestiniens ont lancé des pierres sur des civils israéliens dans un pré de la région d'al-Mughayyir».
Source: AFP
L'ONU demande que cessent les «attaques» sur la flottille et exige une enquête
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi que cessent les «attaques» sur la flottille en route pour la bande de Gaza, réclamant une enquête «indépendante».
«Une enquête indépendante, impartiale et approfondie doit être menée» et «ces attaques doivent cesser», a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Thameen Al-Kheetan, alors que les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce.
Source: AFP
L'Italie envoie une frégate militaire pour «d'éventuels secours»
Le ministre de la Défense italien Guido Crosetto a annoncé mercredi l'envoi d'une frégate militaire pour «d'éventuelles opérations de secours» à la flottille propalestinienne pour Gaza, qui affirme avoir été attaquée dans la nuit au large de la Grèce.
«Pour garantir l'assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille, j'ai autorisé l'intervention immédiate de la frégate Fasan de la marine militaire, qui naviguait au nord de la Crète, et qui se dirige vers la zone», a déclaré Guido Crosetto dans un communiqué.
Condamnation de l'attaque
Une soixantaine d'Italiens, dont quatre parlementaires, se trouvent à bord de la flottille qui comprend une cinquantaine de bateaux transportant des activistes de 45 pays, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg.
La flottille, qui avait déjà affirmé avoir été ciblée par des drones le 9 septembre au large de Tunis, a indiqué avoir été de nouveau ciblée dans la nuit de mardi à mercredi par de multiples drones au large de la Grèce.
Guido Crosetto a exprimé sa «condamnation la plus ferme» face à «cette attaque conduite par des drones d'origine inconnue pour le moment». De son côté, la diplomatie italienne a demandé à Israël d'assurer la sécurité de la flottille, rappelant qu'elle se trouvait dans les eaux internationales.
Source: AFP
La Défense civile de Gaza fait état de 15 morts dans des frappes
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de 15 morts tôt mercredi dans des frappes israéliennes dans plusieurs zones du territoire palestinien. «Quinze tués depuis minuit dans la bande de Gaza», a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Selon les services d'urgence de la ville de Gaza, au moins sept personnes ont notamment péri dans trois frappes aériennes contre un entrepôt municipal et des tentes abritant des déplacés dans le marché Firas, dans le centre-ville.
Cinq autres personnes ont été tuées dans deux frappes dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, et trois autres dans d'autres frappes à Gaza-ville.
Israël a annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville, la plus importante ville du territoire palestinien, pour y anéantir le Hamas, après des semaines de violents bombardements aériens, lesquels se poursuivent.
Source: AFP
Des «explosions» entendues depuis la flottille pour Gaza
Les militants pro-palestiniens de la flottille en route pour la bande de Gaza ont affirmé mardi avoir été visés par des «explosions» et de «multiples drones» au large de la Grèce. «De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateau», a écrit la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. Elle n'a pas fait état de victimes ou de dégâts.
«Nous sommes actuellement témoins directs de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-elle ajouté. Selon la militante allemande des droits de l'homme Yasemin Acar, cinq bateaux ont été attaqués.
«Nous n'avons pas d'armes. Nous ne représentons une menace pour personne», a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Instagram, soulignant que la flottille ne transporte «que de l'aide humanitaire». Partie en début de mois de Barcelone, sur la côte nord-est de l'Espagne, la flottille avait déjà dit avoir fait l'objet de deux attaques de drones devant Tunis.
Parmi ses membres figurent des militants pro-palestiniens, dont l'écologiste suédoise Greta Thunberg. Les navires de la flottille ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et «briser le blocus israélien», après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.
Source: AFP
Macron prévient que la France répondra en cas de représailles israéliennes
La France ne restera «pas inerte» en cas de représailles israéliennes à la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien, a averti Emmanuel Macron mardi lors d'un entretien accordé à BFMTV depuis New York.
«On est prêt. On a planifié toutes les options possibles, c'est-à-dire qu'on ne restera jamais inerte. C'est juste qu'on planifie les choses et qu'on défendra toujours les intérêts de la France partout où elle est représentée», a déclaré le président français.
Source: AFP
Le Hamas rejette les accusations de Trump
Le Hamas a rejeté mardi l'accusation du président américain Donald Trump selon laquelle le mouvement islamiste palestinien bloquerait les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.
«Le Hamas n'a jamais été un obstacle à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza (...) L'administration américaine, les médiateurs et le monde entier savent que le criminel de guerre (le Premier ministre israélien) Netanyahu est le seul à entraver toutes les tentatives de parvenir à un accord», a déclaré le mouvement dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain avait affirmé que le Hamas refusait de libérer les otages retenus à Gaza ou d'accepter un cessez-le-feu.
Source: AFP
Israël ferme le poste-frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie
L'autorité palestinienne chargée des points de passage a annoncé mardi qu'Israël allait fermer à partir de mercredi et «jusqu'à nouvel ordre» le principal poste-frontière entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie d'où passait de l'aide vers Gaza.
«La partie israélienne nous a informés de la fermeture du point de passage d'Al-Karameh à partir de demain, mercredi... et jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens», a indiqué l'Autorité générale palestinienne des points de passages et des frontières dans un communiqué, citant son président Nazmi Muhanna. Israël n'a pas confirmé cette décision dans l'immédiat.
Source: AFP
La Suisse se joint à une déclaration commune sur Israël
Israël doit lever les restrictions sur les médicaments et les appareils médicaux à Gaza, demande la Suisse dans une déclaration commune avec d'autres Etats. Le texte a été signé à New York par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, lors de la conférence de l'ONU sur le Proche-Orient et la solution à deux Etats. Le corridor d'évacuation médicale de Gaza vers la Cisjordanie doit par ailleurs être rouvert.
Ce corridor d'évacuation devrait inclure Jérusalem-Est afin que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont urgemment besoin, a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La situation humanitaire dans la bande de Gaza a atteint un point insupportable.
La Suisse avait déjà répété lors de la conférence des Nations Unies sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats fin juillet que la solution à deux Etats restait la seule possibilité pour les Israéliens et les Palestiniens de «vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la dignité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international».
La reconnaissance bilatérale de la Palestine doit faire partie d'une paix durable basée sur la solution à deux Etats, peut-on lire dans le communiqué. Une telle reconnaissance pourra être envisagée lorsque des mesures concrètes – garantissant à la fois l’autodétermination du peuple palestinien et la sécurité d’Israël – auront commencé à être mises en œuvre.
Source: ATS
