28.06.2025, 06:19 heures

Selon Trump, un cessez-le-feu est «proche» à Gaza

Donald Trump a assuré vendredi qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza était «proche» et pourrait intervenir dès «la semaine prochaine» pour mettre fin à la guerre dévastatrice qui fait rage depuis plus de vingt mois dans le territoire palestinien.

«Nous pensons que nous aurons un cessez-le-feu dès la semaine prochaine», a déclaré vendredi le président américain, qui avait déjà estimé mercredi que de «grands progrès» avaient été réalisés.

Photo: AFP

Il a par ailleurs abordé la question de l'aide humanitaire, sujet sur lequel le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a dénoncé vendredi un système «militarisé» de distribution qui «tue des gens».

«Nous fournissons, comme vous le savez, beaucoup d'argent et de nourriture à cette zone», a fait valoir Donald Trump, évoquant «ces foules de gens qui n'ont rien à manger».