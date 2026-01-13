Au moins 100 enfants tués à Gaza depuis le cessez-le-feu

Le Hamas va organiser des élections internes dans les mois qui viennent

Le Hamas prépare des élections internes dans les mois qui viennent pour renouveler sa direction, après la mort de la plupart de ses chefs dans la guerre contre Israël, ont indiqué à l'AFP lundi des sources du mouvement. Un responsable du Hamas a estimé que la désignation d'un dirigeant devrait aboutir «dans les premiers mois de 2026».

Le processus inclut l'élection du Conseil de la Choura, dominé par des figures religieuses et composé de 50 membres, issus de Gaza, de la Cisjordanie occupée et de l'étranger. La Choura, à son tour, élit les 18 membres du Bureau politique et son chef. «La date des élections du Bureau politique n'est pas encore claire (...) compte tenu des circonstances que traverse notre peuple», a précisé à cet égard une autre source du Hamas, proche du processus électoral.

Le mouvement a besoin d'un renouvellement de sa hiérarchie après la mort d'Ismaïl Haniyeh, chef politique abattu par Israël à Téhéran en juillet 2024. Idem pour Yahya Sinouar, tête pensante du 7 octobre, tué en octobre de la même année à Rafah (sud de Gaza). Depuis, le Hamas avait opté pour un bureau politique temporaire restreint de cinq membres. Les sources consultées par l'AFP assurent que deux figures se dégagent parmi les prétendants.

Khalil al-Hayya, 65 ans, «occupe des fonctions dirigeantes au sein du Hamas depuis au moins 2006», selon la fiche que lui consacre l'ONG Counter Extremism Project (CEP). Originaire de Gaza, il est considéré comme l'homme des négociations avec Israël, via les pays médiateurs – Qatar, Egypte et Etats-Unis. Il bénéficie du soutien de la branche militaire du mouvement, les brigades Ezzedine Al-Qassam.

Né en Cisjordanie et âgé de 69 ans, Khaled Mechaal apparaît comme son principal adversaire. Ancien chef du bureau politique, il n'a jamais vécu à Gaza. Il a rejoint le mouvement au Koweït, avant de vivre tour à tour en Jordanie, Syrie puis au Qatar. «Mechaal a supervisé la transformation du Hamas, d'une organisation exclusivement terroriste en une entité hybride, à la fois terroriste et politique», assure le CEP. Il est aujourd'hui chef du bureau de la diaspora du mouvement.

Source: AFP