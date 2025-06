Rima Hassan et cinq autres militants vont être expulsés

L'ONG israélienne Adalah, qui assiste des militants du bateau pour Gaza arrêtés par Israël, a indiqué jeudi avoir été informée par les autorités de l'immigration que six d'entre eux, parmi lesquels l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, étaient en route pour l'aéroport en vue d'être expulsés.

«Après plus de 72 heures de rétention en Israël à la suite de l'interception illégale (du voilier) Madleen dans les eaux internationales, six volontaires sont maintenant transférés à l'aéroport Ben Gourion en vue de leur expulsion», a précisé l'ONG. Ces six militants sont Rima Hassan, un autre Français et quatre personnes originaires d'Allemagne, de Turquie, des Pays-Bas et du Brésil, ajoute-t-elle dans un communiqué, et ils doivent être expulsés «aujourd'hui (jeudi) ou tôt demain matin (vendredi)».

Source: AFP