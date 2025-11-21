Après la catastrophe de Fukushima en 2011, tous les réacteurs japonais avaient été mis à l'arrêt.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Une collectivité locale du centre-ouest du Japon a approuvé vendredi la relance de la plus grande centrale nucléaire au monde, étape-clé dans le processus de remise en service du site après la catastrophe de Fukushima en 2011, qui avait entraîné la fermeture de tous les réacteurs japonais.
Hideyo Hanazumi, le gouverneur du département de Niigata (centre-ouest) où se trouve la centrale, a donné son feu vert à la reprise des activités lors d'une conférence de presse.
