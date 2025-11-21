Publié: il y a 14 minutes

Le Japon fait un pas vers la relance nucléaire. Le gouverneur de Niigata a approuvé vendredi la remise en service de la plus grande centrale du monde, fermée depuis la catastrophe de Fukushima en 2011.

Les autorités locales autorisent le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde

Les autorités locales autorisent le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde

Après la catastrophe de Fukushima

Après la catastrophe de Fukushima en 2011, tous les réacteurs japonais avaient été mis à l'arrêt. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une collectivité locale du centre-ouest du Japon a approuvé vendredi la relance de la plus grande centrale nucléaire au monde, étape-clé dans le processus de remise en service du site après la catastrophe de Fukushima en 2011, qui avait entraîné la fermeture de tous les réacteurs japonais.

Hideyo Hanazumi, le gouverneur du département de Niigata (centre-ouest) où se trouve la centrale, a donné son feu vert à la reprise des activités lors d'une conférence de presse.