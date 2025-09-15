Trump appelle Israël à «faire attention» après son attaque au Qatar
Donald Trump a mis Israël en garde dimanche, quelques jours après son attaque contre des responsables du Hamas au Qatar.
«Le Qatar est un très bon allié. Israël et tous les autres, il faut faire attention. Quand on attaque des gens, il faut faire attention», a déclaré à des journalistes Donald Trump, qui s'était dit «très mécontent» de l'assaut israélien mené mardi dans ce pays qui accueille le bureau politique du Hamas. La diplomatie américaine a néanmoins affirmé que cette offensive n'allait pas affecter les relations avec Israël.
Le Qatar est l'un des médiateurs dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, où la guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.
L'attaque israélienne, qui a tué cinq membres du Hamas et un membre des forces de sécurité qataries, a suscité une réprobation plus large, notamment dans le monde arabe, Doha exhortant la communauté internationale à «arrêter le deux poids deux mesures» avec Israël. Le Qatar abrite la plus importante base militaire américaine de la région.
Trump dînera vendredi avec le Premier ministre qatari
Le président américain Donald Trump recevra vendredi le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani à dîner dans son golf de Bedminster (New Jersey, nord-est), a fait savoir la Maison Blanche.
L'émissaire spécial Steve Witkoff participera à cette rencontre, qui suit de peu une attaque israélienne visant des responsables du Hamas à Doha.
Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les frappes au Qatar, sans nomme Israël
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné jeudi les récentes frappes contre le Qatar et appelé à la «désescalade», sans toutefois nommer Israël.
Dans cette déclaration qui nécessite l'accord de tous les Etats membres, donc aussi des Etats-Unis alliés d'Israël, les 15 membres du Conseil expriment «leur condamnation des récentes frappes à Doha, territoire d'un médiateur clé» et apportent leur «soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Qatar».
Au Qatar, des funérailles ce jeudi pour les victimes des frappes israéliennes
Le Qatar a annoncé que des funérailles se tiendront jeudi à Doha pour les personnes tuées dans les frappes israéliennes qui ont ciblé mardi des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.
«La prière funéraire pour les martyrs de l'attaque israélienne, parmi lesquels figure le martyr en service, le caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre des forces de sécurité intérieure (Lekhwiya), aura lieu dans l'après-midi du jeudi 11 septembre 2025 à la mosquée Cheikh Mohammed ben Abdel Wahab», a précisé le ministère qatari de l'Intérieur. Ils seront inhumés au cimetière de Musiemer.
Le Hamas a affirmé que les dirigeants du mouvement avaient survécu à l'attaque, mais fait état de six morts: le fils du négociateur en chef Khalil al-Hayya, le chef du bureau de Khalil al-Hayya, trois gardes du corps et un policier qatari. Selon des sources du Hamas, six dirigeants dont Khalil al-Hayya, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment au moment de l'attaque. L'AFP n'est parvenue à joindre aucun d'eux depuis.
L'arme israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.
«Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes», a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.
Netanyahu doit être «traduit en justice», dit le Premier ministre qatari
Le Premier ministre qatari a jugé mercredi que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu doit être «traduit en justice», au lendemain de frappes israéliennes au Qatar visant des membres du Hamas.
«Je pense que ce qu'a fait Netanyahu hier, c'est d'avoir tué tout espoir pour les otages», a déclaré Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani à la chaîne américaine CNN. Il a ajouté avoir rencontré une famille d'otages le matin même de l'attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas réunis dans un complexe à Doha.
Le Qatar, pays allié des Etats-Unis, est un médiateur clé dans les négociations en vue de la libération des otages aux mains du Hamas ainsi que d'une trêve à Gaza. Les familles des otages «comptent sur cette médiation. C'est leur seul espoir», a déclaré le Premier ministre du Qatar.
Netanyahu somme le Qatar d'expulser ou de juger les «terroristes» sur son sol
Le Premier ministre israélien a sommé mercredi le Qatar d'expulser ou de juger les «terroristes» sur son sol, au lendemain de frappes israéliennes à Doha visant des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas. «Je dis au Qatar et à toutes les nations qui hébergent des terroristes: vous devez soit les expulser, soit les traduire en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons», a dit Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.
Israël menace de frapper ses ennemis partout après l'attaque à Doha
Israël a menacé mercredi de frapper ses ennemis n'importe où, au lendemain de raids aériens au Qatar contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, une attaque sans précédent qui a suscité une rare réprimande de l'allié américain.
«La politique sécuritaire d'Israël est claire: son bras long agira contre ses ennemis, où qu'ils soient. Ils n'ont nulle part où se cacher», a averti le ministre de la Défense Israël Katz. «Si les meurtriers et les violeurs du Hamas n'acceptent pas les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, en premier lieu la libération de tous les otages, et leur désarmement, ils seront détruits et Gaza sera détruite», a-t-il ajouté.
Israël promet de frapper le Hamas partout après l'attaque au Qatar
Israël a prévenu mercredi que ses ennemis n'avaient «nulle part» où se cacher, au lendemain de frappes israéliennes à Doha visant des responsables du Hamas, une attaque ayant suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump.
Selon des sources proches du Hamas, six dirigeants du Hamas, parmi lesquels Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment visé au moment de l'attaque. L'AFP n'est parvenu à joindre aucun d'eux depuis lors.
Israël déplore l'intention de l'UE d'imposer des sanctions
Israël a reproché mercredi à l'Union européenne d'envoyer «un mauvais message» après une proposition de sanctions faite aux eurodéputés par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui a jugé «inacceptable» la situation à Gaza.
«Les propos tenus ce matin par la présidente de la Commission européenne sont regrettables (...) Une fois de plus, l'Europe envoie un mauvais message, qui renforce le Hamas» et ses alliés au Moyen-Orient, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, sur X.
Ursula von der Leyen durcit le ton face à Israël
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi des sanctions contre les ministres «extrémistes» en Israël et une suspension partielle de l'accord d'association UE-Israël.
«Nous proposerons des sanctions contre les ministres extrémistes et les colons violents. Et nous proposerons également une suspension partielle de l'accord d'association sur les questions liées au commerce», a-t-elle déclaré devant les eurodéputés à Strasbourg, reconnaissant qu'il sera toutefois «difficile» de trouver une majorité d'Etats membres pour adopter ces mesures.
