Pour le Qatar, Netanyahu «doit être traduit en justice»

Netanyahu doit être «traduit en justice», dit le Premier ministre qatari

Le Premier ministre qatari a jugé mercredi que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu doit être «traduit en justice», au lendemain de frappes israéliennes au Qatar visant des membres du Hamas.

«Je pense que ce qu'a fait Netanyahu hier, c'est d'avoir tué tout espoir pour les otages», a déclaré Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani à la chaîne américaine CNN. Il a ajouté avoir rencontré une famille d'otages le matin même de l'attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas réunis dans un complexe à Doha.

Le Qatar, pays allié des Etats-Unis, est un médiateur clé dans les négociations en vue de la libération des otages aux mains du Hamas ainsi que d'une trêve à Gaza. Les familles des otages «comptent sur cette médiation. C'est leur seul espoir», a déclaré le Premier ministre du Qatar.

Photo: AFP

Source: AFP