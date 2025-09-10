Pour le Qatar, Netanyahu «doit être traduit en justice»

Netanyahu doit être «traduit en justice», dit le Premier ministre qatari
Le Premier ministre qatari a jugé mercredi que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu doit être «traduit en justice», au lendemain de frappes israéliennes au Qatar visant des membres du Hamas.
«Je pense que ce qu'a fait Netanyahu hier, c'est d'avoir tué tout espoir pour les otages», a déclaré Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani à la chaîne américaine CNN. Il a ajouté avoir rencontré une famille d'otages le matin même de l'attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas réunis dans un complexe à Doha.
Le Qatar, pays allié des Etats-Unis, est un médiateur clé dans les négociations en vue de la libération des otages aux mains du Hamas ainsi que d'une trêve à Gaza. Les familles des otages «comptent sur cette médiation. C'est leur seul espoir», a déclaré le Premier ministre du Qatar.
Source: AFP
Netanyahu somme le Qatar d'expulser ou de juger les «terroristes» sur son sol
Le Premier ministre israélien a sommé mercredi le Qatar d'expulser ou de juger les «terroristes» sur son sol, au lendemain de frappes israéliennes à Doha visant des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas. «Je dis au Qatar et à toutes les nations qui hébergent des terroristes: vous devez soit les expulser, soit les traduire en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons», a dit Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.
Source: AFP
Israël menace de frapper ses ennemis partout après l'attaque à Doha
Israël a menacé mercredi de frapper ses ennemis n'importe où, au lendemain de raids aériens au Qatar contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, une attaque sans précédent qui a suscité une rare réprimande de l'allié américain.
«La politique sécuritaire d'Israël est claire: son bras long agira contre ses ennemis, où qu'ils soient. Ils n'ont nulle part où se cacher», a averti le ministre de la Défense Israël Katz. «Si les meurtriers et les violeurs du Hamas n'acceptent pas les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, en premier lieu la libération de tous les otages, et leur désarmement, ils seront détruits et Gaza sera détruite», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël promet de frapper le Hamas partout après l'attaque au Qatar
Israël a prévenu mercredi que ses ennemis n'avaient «nulle part» où se cacher, au lendemain de frappes israéliennes à Doha visant des responsables du Hamas, une attaque ayant suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump.
Selon des sources proches du Hamas, six dirigeants du Hamas, parmi lesquels Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment visé au moment de l'attaque. L'AFP n'est parvenu à joindre aucun d'eux depuis lors.
Source: APF
Israël déplore l'intention de l'UE d'imposer des sanctions
Israël a reproché mercredi à l'Union européenne d'envoyer «un mauvais message» après une proposition de sanctions faite aux eurodéputés par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui a jugé «inacceptable» la situation à Gaza.
«Les propos tenus ce matin par la présidente de la Commission européenne sont regrettables (...) Une fois de plus, l'Europe envoie un mauvais message, qui renforce le Hamas» et ses alliés au Moyen-Orient, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, sur X.
Ursula von der Leyen durcit le ton face à Israël
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi des sanctions contre les ministres «extrémistes» en Israël et une suspension partielle de l'accord d'association UE-Israël.
«Nous proposerons des sanctions contre les ministres extrémistes et les colons violents. Et nous proposerons également une suspension partielle de l'accord d'association sur les questions liées au commerce», a-t-elle déclaré devant les eurodéputés à Strasbourg, reconnaissant qu'il sera toutefois «difficile» de trouver une majorité d'Etats membres pour adopter ces mesures.
Source: AFP
Israël: «Nous n'agissons pas toujours dans l'intérêt des Etats-Unis»
Israël «n'agit pas toujours» en tenant compte des intérêts de son allié américain, a déclaré mercredi l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, en justifiant la frappe israélienne ayant visé des dirigeants du Hamas au Qatar la veille.
«Nous n'agissons pas toujours selon les intérêts des Etats-Unis. Nous sommes coordonnés [avec Washington], ils nous apportent un soutien incroyable, nous l'apprécions, mais parfois nous prenons des décisions et nous en informons les Etats-Unis», a déclaré Danny Danon à la radio israélienne 103 FM.
La frappe israélienne sur Doha mardi n'«était pas une attaque contre le Qatar, c'était une attaque contre le Hamas» et «cette décision était la bonne», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Doha continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza
Malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, a affirmé mardi son Premier ministre.
«La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Washington a prévenu le Qatar… après l'attaque
Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les Etats-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque. «Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha», a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X.
Source: AFP
Le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé mardi que six personnes avaient péri dans les frappes israéliennes à Doha, mais qu'aucun de ses négociateurs n'avait été tué dans l'attaque.
L'attaque a tué le fils du négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya, le chef de son bureau et trois gardes du corps, ainsi qu'un membre des forces de sécurité qatarie, a indiqué le mouvement dans un communiqué. Mais «l'ennemi n'a pas réussi à assassiner les membres de la délégation en charge des négociations», a-t-il ajouté.