Israël: «Nous n'agissons pas toujours dans l'intérêt des Etats-Unis»
Israël «n'agit pas toujours» en tenant compte des intérêts de son allié américain, a déclaré mercredi l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, en justifiant la frappe israélienne ayant visé des dirigeants du Hamas au Qatar la veille.
«Nous n'agissons pas toujours selon les intérêts des Etats-Unis. Nous sommes coordonnés [avec Washington], ils nous apportent un soutien incroyable, nous l'apprécions, mais parfois nous prenons des décisions et nous en informons les Etats-Unis», a déclaré Danny Danon à la radio israélienne 103 FM.
La frappe israélienne sur Doha mardi n'«était pas une attaque contre le Qatar, c'était une attaque contre le Hamas» et «cette décision était la bonne», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Ursula von der Leyen durcit le ton face à Israël
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi des sanctions contre les ministres «extrémistes» en Israël et une suspension partielle de l'accord d'association UE-Israël.
«Nous proposerons des sanctions contre les ministres extrémistes et les colons violents. Et nous proposerons également une suspension partielle de l'accord d'association sur les questions liées au commerce», a-t-elle déclaré devant les eurodéputés à Strasbourg, reconnaissant qu'il sera toutefois «difficile» de trouver une majorité d'Etats membres pour adopter ces mesures.
Source: AFP
Doha continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza
Malgré l'attaque israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas à Doha, le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, a affirmé mardi son Premier ministre.
«La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani en réponse à une question sur les efforts visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Washington a prévenu le Qatar… après l'attaque
Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les Etats-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque. «Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha», a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X.
Source: AFP
Le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé mardi que six personnes avaient péri dans les frappes israéliennes à Doha, mais qu'aucun de ses négociateurs n'avait été tué dans l'attaque.
L'attaque a tué le fils du négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya, le chef de son bureau et trois gardes du corps, ainsi qu'un membre des forces de sécurité qatarie, a indiqué le mouvement dans un communiqué. Mais «l'ennemi n'a pas réussi à assassiner les membres de la délégation en charge des négociations», a-t-il ajouté.
La Maison Blanche se distancie de l'attaque israélienne sur Doha
L'attaque israélienne contre des responsables du Hamas à Doha «ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique«, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, ajoutant que le fait de frapper au Qatar rendait Donald Trump «très mal à l'aise».
«Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation souveraine et un allié proche des Etats-Unis qui travaille dur, avec courage, et qui prend des risques, pour négocier vers la paix, ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique», a déclaré Karoline Leavitt à la presse. Avoir frappé ce lieu rend le président américain «très mal à l'aise», a-t-elle précisé, ajoutant cependant qu'«éliminer le Hamas» était «un but louable».
Washington, alliée du Qatar et d'Israël, a critiqué les frappes israéliennes, le président Trump exprimant sa contrariété. «Je ne suis pas ravi, je suis très mécontent», a déclaré le président américain, interrogé sur les frappes à Doha par des journalistes mardi soir.
Il a affirmé qu'Israël n'avait pas prévenu les Etats-Unis à l'avance, même si son administration a été avertie «par l'armée américaine», selon la Maison Blanche.
Source: AFP
«L'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue»
Le Premier ministre israélien a affirmé mardi que «l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue» après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas au Qatar.
Benjamin Netanyahu, qui s'exprimait lors d'un événement organisé par l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, a ajouté qu'il avait ordonné cette opération «pour régler les comptes avec les meurtriers, et pour assurer la sécurité future des citoyens d'Israël».
Le Premier ministre israélien a également estimé que la guerre à Gaza prendrait fin «immédiatement» si le Hamas acceptait la proposition de Trump.
Israël affirme avoir agi en représailles
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré avoir ordonné mardi l'attaque visant les dirigeants du Hamas au Qatar, à la suite d'une fusillade meurtrière survenue la veille à Jérusalem et revendiquée par le mouvement islamiste palestinien.
«Hier, à la suite des attaques meurtrières à Jérusalem et à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donné instruction à toutes les agences de sécurité de se préparer à la possibilité de cibler les dirigeants du Hamas», indique un communiqué conjoint de Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense, Israël Katz.
«Aujourd'hui à midi, en raison d'une opportunité opérationnelle (...) le Premier ministre et le ministre de la Défense ont décidé de mettre en oeuvre la directive donnée la veille», précise le communiqué.
Les Etats-Unis prévenus de l'attaque israélienne au Qatar (Maison Blanche)
Les Etats-Unis ont été prévenus par Israël des frappes aériennes menées contre des responsables du Hamas au Qatar, a indiqué mardi une haute responsable de la Maison Blanche à l'AFP.
«Nous avons été informés à l'avance», a-t-elle déclaré, sous couvert d'anonymat.
Benjamin Netanyahu affirme qu'Israël a agi «de manière indépendante»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe contre des responsables du Hamas au Qatar était une opération menée par Israël de «manière indépendante», selon un communiqué de son bureau.
«L'action aujourd'hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas a été une opération entièrement indépendante menée par Israël. Israël l'a initiée, Israël l'a menée, et Israël en assume l'entière responsabilité», a dit Benjamin Netanyahu, selon ce communiqué.
L'ambassade des Etats-Unis à Doha appelle ses ressortissants à rester à l'abri
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a appelé mardi ses ressortissants dans le pays à «rester à l'abri» après une attaque israélienne qui a visé selon les autorités qataries un complexe abritant des responsables du Hamas à Doha.
«Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade des États-Unis a ordonné à son personnel de rester à l'abri dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri et de suivre les mises à jour», a-t-elle écrit sur son compte X.