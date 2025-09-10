09:29 heures

Israël: «Nous n'agissons pas toujours dans l'intérêt des Etats-Unis»

Israël «n'agit pas toujours» en tenant compte des intérêts de son allié américain, a déclaré mercredi l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, en justifiant la frappe israélienne ayant visé des dirigeants du Hamas au Qatar la veille.

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Nous n'agissons pas toujours selon les intérêts des Etats-Unis. Nous sommes coordonnés [avec Washington], ils nous apportent un soutien incroyable, nous l'apprécions, mais parfois nous prenons des décisions et nous en informons les Etats-Unis», a déclaré Danny Danon à la radio israélienne 103 FM.

La frappe israélienne sur Doha mardi n'«était pas une attaque contre le Qatar, c'était une attaque contre le Hamas» et «cette décision était la bonne», a-t-il ajouté.

Source: AFP