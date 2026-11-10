Eric Zemmour a officialisé mardi sur TF1 sa candidature à la présidentielle de 2027. Il promet d’expulser deux millions d’immigrés, dont les personnes étrangères au chômage en situation régulière depuis plus de six mois.

AFP Agence France-Presse

Le président du parti d’extrême droite Reconquête!, Eric Zemmour, a annoncé officiellement mardi soir sur TF1 sa candidature à la présidentielle du printemps. Il veut «enrayer» le «déclin» et «conserver une France française». «Je me présente pour me permettre de conserver une France française et que notre avenir soit français», car «aucun candidat, aucun programme ne pouvait enrayer notre déclin», a-t-il déclaré au 20h.

Celui qui avait été quatrième en 2022 a notamment défendu le principe d’«immigration négative», assurant vouloir «deux millions d’immigrés en moins à la fin du quinquennat». Pour cela, il entend expulser les délinquants étrangers qui sont en prison, mais aussi «les chômeurs étrangers de plus de six mois», même s’ils sont en situation régulière. Eric Zemmour a promis un référendum sur «la politique migratoire», car «ce n’est pas à un juge» constitutionnel de «gouverner à la place du peuple».

Le candidat d’extrême droite était crédité de seulement 4% environ des intentions de vote dans les derniers sondages avant l’annonce de son entrée en lice, très loin derrière sa rivale du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, mais aussi après le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ou les principaux concurrents de gauche, du centre et de la droite.

Plusieurs fois condamné

L’ancien journaliste entré en politique il y a cinq ans avait déjà fait savoir qu’il serait candidat, mi-septembre, mais son entourage avait aussitôt précisé qu’il ne s’agissait pas encore d’une déclaration formelle.

L’officialisation était donc attendue, mais l’annonce de mardi met définitivement un terme à la possibilité qu’il laisse sa compagne Sarah Knafo, vice-présidente de Reconquête!, qui l’a doublé en termes de popularité, concourir à sa place.

Eric Zemmour, plusieurs fois condamné, notamment pour provocation à la haine raciale, s’est dit «victime d’un harcèlement judiciaire», pour des «délits d’opinion». Il a aussi dit vouloir «abolir» la «loi liberticide» sur la base de laquelle il a été condamné.

RN pas alarmé

Le régulateur de l’audiovisuel, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), vient de saisir la justice après de nouveaux propos récents sur plusieurs chaînes considérés comme appelant à la discrimination, au lendemain du 17 octobre, journée de manifestations marquées par des violences et des pillages.

Avant même la confirmation de sa candidature, les soutiens de Marine Le Pen ont minimisé sa portée. «La question est de savoir quand Zemmour annoncera le retrait de sa candidature», a balayé mardi Eric Ciotti, principal allié du RN.

«Il passe son temps à taper sur Marine Le Pen. Est-ce qu’Eric Zemmour a véritablement l’envie de sauver notre pays? A véritablement envie de voir les idées auxquelles il croit être défendues et être portées au plus haut niveau de l’Etat?», a aussi demandé le député lepéniste Julien Odoul.

A gauche, le candidat communiste Fabien Roussel a réagi à la candidature sur X en estimant que «les responsables politiques condamnés pour racisme devraient être rendus inéligibles».