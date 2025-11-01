DE
Une nouvelle vidéo montre les cambrioleurs du Louvre s'échapper du musée
Fuite depuis un monte-charge:Une nouvelle vidéo montre les cambrioleurs du Louvre s'échapper du musée

Les bijoux sont introuvables
Les suspects du braquage au Louvre ont été remis à la justice

Des suspects interpellés mercredi dans l'affaire du casse du Louvre sont déférés devant des magistrats à Paris. L'enquête progresse, mais les bijoux volés, d'une valeur de 88 millions d'euros, restent introuvables. Cinq nouvelles arrestations ont été effectuées jeudi.
Des défèrements de suspects ayant été interpellés mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre étaient en cours samedi devant des magistrats du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué le parquet, sollicité par l'AFP. «Il y a des défèrements sur commission rogatoire», a-t-il simplement indiqué, sans préciser le nombre de suspects déférés.

Cinq nouvelles interpellations liées à ce cambriolage spectaculaire avaient été annoncées jeudi matin par la procureure de Paris, Laure Beccuau, qui avait précisé que les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restaient introuvables.

Ces nouvelles interpellations se sont ajoutées à celles de deux trentenaires arrêtés samedi dernier et qui sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes sur place. Eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir. Parmi eux se trouvait un des cambrioleurs présumés, que les enquêteurs avaient «dans le viseur», avait précisé jeudi la procureure.

