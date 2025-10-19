Dimanche matin, un braquage a eu lieu au musée du Louvres. Plusieurs malfaiteurs ont dérobé des bijoux avant de s'enfuir. Le musée reste fermé.

Des bijoux ont été volés dimanche lors d'un cambriolage au Louvre, le musée le plus visité au monde, qui a annoncé sa fermeture pour «raisons exceptionnelles», selon des sources concordantes. Entre 9h30 et 9h40, des malfaiteurs se sont introduits dans le musée, situé au cœur de Paris, et ont volé plusieurs objets d'art avant de prendre la fuite, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Le montant du butin est en cours d'évaluation et la brigade de répression du banditisme (BRB) est saisie de l'enquête.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a affirmé que les bijoux dérobés avaient une «valeur inestimable», une «vraie valeur patrimoniale». Invité de France Inter/Franceinfo/Le Monde, le ministre a expliqué que les «trois ou quatre» voleurs avaient opéré en «sept minutes».

Ils se sont introduits dans le musée depuis l'extérieur en utilisant «une nacelle», qui était sur un camion, pour pénétrer dans la «salle Apollon», où ils se sont concentrés sur «deux vitrines», a précisé le ministre.

La ministre de la Culture Rachida Dati avait d'abord fait état sur X d'un «braquage» survenu à l'ouverture du musée du Louvre, qui abrite notamment La Joconde.

«Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours», a écrit la ministre, qui a été rejointe sur place par son homologue de l'Intérieur Laurent Nunez. Contacté par l'AFP, le musée n'a pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat.

Fermé «pour raisons exceptionnelles»

Le Louvre, qui a accueilli près de 9 millions de visiteurs en 2024, dont 80% d'étrangers, a indiqué sur X qu'il resterait «fermé» dimanche «pour raisons exceptionnelles».

Plusieurs musées français ont été récemment visés par des cambriolages et des vols, mettant en lumière de possibles failles dans les dispositifs de protection et de surveillance. Mi-septembre, des spécimens d'or natif ont été volés lors d'une effraction au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, qui a déploré une «perte inestimable» pour la recherche et le patrimoine.

Ce vol concerne plusieurs spécimens d'or natif, c'est-à-dire l'or sous sa forme naturelle, avait expliqué le musée, qui a évalué la valeur du préjudice à environ 600'000 euros. Durant ce même mois de septembre, un musée de Limoges, dans le centre de la France, faisant référence dans le domaine de la porcelaine, a subi un cambriolage dont le préjudice est estimé à 6,5 millions d'euros.