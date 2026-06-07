Le meurtre de Lyhanna, 11 ans, retrouvée jeudi dans un silo agricole à Fleurance, choque la France. Une marche blanche a lieu ce dimanche, dénonçant les failles judiciaires autour du principal suspect, Jérôme B., 41 ans.

AFP Agence France-Presse

Une marche blanche est organisée dimanche dans le sud-ouest de la France en mémoire de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte, un drame qui bouleverse le pays et suscite de vives critiques quant aux défaillances de la justice.

Le principal suspect, Jérôme B., 41 ans, est le père d'une amie de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé jeudi dans un silo agricole après six jours de recherche. Inculpé pour enlèvement et séquestration – les circonstances de la mort ne sont pas encore connues –, il avait jusque-là échappé à la justice malgré des soupçons de pédocriminalité. Il est visé par quatre plaintes et deux signalements.

«Un dysfonctionnement (...) inacceptable», a déclaré le président français Emmanuel Macron, tandis que le ministre de la Justice Gérald Darmanin a «présenté (ses) excuses» à la famille de la victime.

5000 personnes attendues

Les parents de Lyhanna ont annoncé leur présence à la marche blanche qui doit démarrer à 15h dans les rues de Fleurance, gros bourg de 6000 habitants à 80 km de Toulouse, où vivait Lyhanna et où elle a été aperçue une dernière fois le 29 mai devant son collège. Quelque 5000 personnes y sont attendues, a indiqué samedi soir une représentante de la municipalité à l'AFP.

Pendant plusieurs jours, des battues citoyennes, encadrées par les gendarmes, ont été organisées pour retrouver la jeune fille, vue dans la voiture du suspect le jour de sa disparition. «Ce n'est pas un fait divers. C'est une défaillance systémique des institutions», a dénoncé la Fondation des femmes sur Instagram.

C'est notamment le traitement d'une plainte pour viols sur une enfant de 10 ans déposée contre Jérôme B. en août 2025 qui ulcère le pays. Près de neuf mois plus tard - après la transmission de la plainte d'un parquet à un autre -, les investigations étaient toujours en cours et le suspect n'avait pas été auditionné.