Gérald Darmanin dénonce des «dysfonctionnements accablants» des services de l'État dans l'affaire Lyhanna. Le ministre de la Justice a réaffirmé la priorité de protéger les enfants dans un message publié depuis Matignon ce vendredi.

Le ministre de la Jurtice pointe «les dysfonctionnements accablants et inacceptables»

Le ministre de la Jurtice pointe «les dysfonctionnements accablants et inacceptables»

AFP Agence France-Presse

Gérald Darmanin a pointé vendredi «les dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l'Etat» dans le traitement des plaintes visant le suspect dans l'enquête sur la mort de Lyhanna.

«Notre devoir est de protéger les enfants en priorité absolue comme je l'ai déjà demandé dès mon arrivée au ministère de la Justice», a poursuivi le ministre de la Justice dans un message publié sur X alors qu'il se trouvait à Matignon avec le Premier ministre.

Le Premier ministre choqué

Sébastien Lecornu s'est dit vendredi «choqué» à son tour par les dysfonctionnements rapportés. Le Premier ministre qui a réuni les ministres de la Justice, de l'Intérieur, et des Comptes publics s'est dit «particulièrement choqué par cette affaire» et tous ont convenu que l'État devait «savoir si tous les signaux d'alerte ont été pris en compte à temps, si toutes les procédures ont fonctionné».

En conséquence, le chef du gouvernement a demandé que «les premières conclusions» de l'enquête administrative, confiée à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, «lui soient remises sous 15 jours».