Les juges anticorruption ukrainiens traquent Kostiantyn Zhevago, milliardaire en exil. Son hôtel parisien a été saisi, malgré l'abandon d'une enquête en France sur l'achat de ce bien en 2022.

En bref Kostiantyn Zhevago, milliardaire ukrainien en exil, est visé par des enquêtes pour blanchiment et infractions financières en Ukraine et en France, où son hôtel particulier à Paris a été saisi début novembre 2026

Une enquête française, ouverte sur l'achat de cet hôtel pour 35 millions d'euros fin 2022, a été classée sans suite faute de preuves sur l'origine illicite des fonds utilisés

Estimée à 1,1 milliard de dollars, la fortune de Zhevago provient notamment de l'extraction de minerai, et Kiev poursuit son bras de fer judiciaire avec l'aide des autorités françaises

AFP Agence France-Presse

Le milliardaire ukrainien Kostiantyn Zhevago, en exil, est dans le viseur des juges anticorruption de Kiev, qui comptent sur la collaboration de leurs homologues français et ont fait saisir son hôtel particulier, en plein coeur de Paris. L'homme d'affaires de 52 ans, que Kiev avait tenté en vain de faire extrader par le passé, nie les faits qui lui sont reprochés et a dénoncé des poursuites «politiques» à son encontre. Ancien député en Ukraine, il vient de marquer un point en obtenant, fin novembre, le classement sans suite d'une enquête préliminaire ouverte en France, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier.

Menée par le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), celle-ci visait les conditions dans lesquelles il avait acquis, fin 2022, l'hôtel de Jarnac, en plein VIIe arrondissement de la capitale. Au terme de près de quatre ans d'investigations menées dans le plus grand secret, le dossier ouvert pour des soupçons de blanchiment aggravé a été refermé sans poursuites, a confirmé le Pnaco à l'AFP.

Kostiantyn Zhevago avait déboursé à l'époque 35 millions d'euros pour acheter cette propriété néoclassique du XVIIIe siècle avec piscine extérieure, classée Monument historique. «En dépit d'un montage juridique et financier très complexe», l'enquête n'a pas pu démontrer «le caractère illicite» des fonds utilisés, a précisé le parquet français.

Selon la source proche du dossier, l'enquête, ouverte après un signalement du service de renseignement français chargé de pister les flux financiers illicites, a pu montrer que la demeure avait été achetée grâce aux dividendes d'une entreprise de Kostiantyn Zhevago, cotée à Londres. Rien n'aurait été dissimulé au fisc.

«Une excellente coopération judiciaire»

Kostiantyn Zhevago est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, avec une fortune estimée par les enquêteurs français à 1,1 milliard de dollars. Il est notamment actif dans l'extraction de minerai, et figure depuis plusieurs années parmi les personnes recherchées par Kiev pour «infractions financières». Ancien député, son mandat lui a permis de bénéficier d'une immunité, de 1998 à 2019. Mais depuis, la justice ukrainienne a ouvert deux enquêtes à son encontre, qui se poursuivent, avec l'aide de la justice française.

Le Pnaco, qui se félicite de «l'excellente coopération judiciaire entre la France et l'Ukraine», a d'ailleurs réalisé à la demande de Kiev «un certain nombre d'actes d'investigations», dont la saisie de l'hôtel de Jarnac, ordonnée début novembre. Le classement sans suite de son acquisition ne la remet pas en cause. Le bras de fer à distance dure depuis quatre ans: en 2022, entre Noël et Nouvel An, l'oligarque avait été arrêté à Courchevel, l'une des stations les plus huppées des Alpes françaises, et placé quelques jours en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire.