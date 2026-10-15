Marine Le Pen a annoncé qu'elle couperait l'aide financière française à l'Ukraine six mois après son élection en 2027. Elle le justifie par la situation économique de la France.

AFP Agence France-Presse

La candidate de l'extrême droite à la présidentielle française Marine Le Pen a affirmé mercredi qu'elle «maintiendrait durant six mois» l'aide financière à l'Ukraine si elle est élue présidente en 2027. Au-delà, elle coupera le soutien financier.

«A partir de mon élection, durant six mois nous maintiendrons les aides [...] pour ne mettre personne au pied du mur. Mais après nous cesserons l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire», a-t-elle déclaré à la télévision flamande VRT News en marge d'une réunion à Bruxelles avec ses alliés européens du groupe des Patriotes.

Ce sursis d'un semestre est un élément nouveau dans le discours de la candidate du Rassemblement national à l'Elysée. Elle avait déjà justifié ces dernières semaines sa volonté d'arrêter le soutien financier à Kiev.

«Un discours d'honnêteté»

Entre-temps, le président américain Donald Trump a fait volte-face en annonçant un accord avec la Russie pour l'achat de diesel et en appelant les Ukrainiens à «se doter d'un nouveau dirigeant».

«Je ne prends personne en traître», s'est défendue Mme Le Pen, arguant du fait que «la France est au bord du défaut» de paiement sur sa dette publique. Dans ces conditions, «c'est un discours d'honnêteté à l'égard [du président ukrainien Volodymyr] Zelensky que de lui dire que nous ne pouvons plus assumer cette aide financière», a-t-elle dit.

A défaut de pouvoir compter sur Paris, elle a estimé que Kiev pourrait se tourner vers «d'autres pays de l'Union européenne qui sont dans une situation financière meilleure que la France et qui pourront très certainement prendre le relais», sans préciser lesquels.