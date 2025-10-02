Deux mois après la mort de Jean Pormanove en plein live, l’émission «Lokal» renaît sur Twitch, d'après un article du «Figaro». Une initiative qui choque internautes et proches, dénonçant un manque de respect envers la mémoire du streamer.

Deux mois après la mort de Jean Pormanove en live, l’émission «Lokal» renaît sur Twitch. Une relance qui indigne les internautes. Photo: Capture d'écran X

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Ils ont osé. L'émission «Lokal», au cours de laquelle le streamer français Jean Pormanove a perdu la vie, a été relancée sur Twitch, comme le révèle «Le Figaro» ce mercredi 1er octobre. Elle a été réactivée non pas par ses anciens animateurs, mais par Gwen Cenazandotti, frère d'Owen Cenazandotti, co-créateur de l'émission.

Pour rappel, le 18 août 2025, Jean Pormanove (Raphaël Graven de son vrai nom) est décédé pendant un live diffusé sur la plateforme Kick, après douze jours passés dans le «Lokal», où il avait été publiquement insulté et agressé par ses deux collègues, connus sous les pseudos Narutovie (Owen Cenazandotti) et Safine. Si l’autopsie a finalement exclu l’intervention d’un tiers dans le décès, la diffusion de ces images a provoqué un tollé médiatique ainsi que le bannissement des protagonistes de Kick.

Exploiter la controverse?

Dans l'un de ces récents lives, Gwen Cenazandotti a rendu un hommage sobre à Jean Pormanove, en déposant une bougie près d’une photo. Il a aussi indiqué que Safine avait quitté la région de Nice et que son frère ne reviendrait probablement pas avant 2026.

Des annonces qui n'ont pas calmé la toile: internautes et proches de Raphaël Graven dénoncent une indécence et un grave manque de respect envers la mémoire de la victime. Beaucoup reprochent aussi à Gwen Cenazandotti de surfer sur la polémique afin de maximiser son audience. «Vous me dégoutez, une vraie secte», écrit un.e internaute sur X.