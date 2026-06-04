Un quatrième mort par balles à Nantes en près d'un mois

Un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balles jeudi à Nantes, dans le quartier de La Bottière. C'est le quatrième homicide par arme à feu en ville depuis fin avril, lié au trafic de drogue.

AFP Agence France-Presse

Un homme d'une vingtaine d'années a été tué, jeudi, par balles dans un quartier sensible de Nantes, le quatrième depuis fin avril dans la ville, a-t-on appris de source policière. Vers 12h20, les policiers, après avoir été appelés en raison de bruits de tirs, ont découvert le corps d'un homme dans le quartier de La Bottière, d'après cette même source, confirmant une information de Ouest-France.

Les auteurs des coups de feu ont pris la fuite, d'après cette même source. Selon une source proche du dossier, la personne a été tuée par de multiples tirs par arme à feu, rue de la Basinerie.

Point de deal convoité

De nombreux policiers étaient sur place à la mi-journée, ainsi que des agents de la police scientifique en combinaison blanche, a constaté une journaliste de l'AFP. Un périmètre a été tracé à proximité à l'aide de rubalise et des bâches blanches installées autour du lieu des faits. C'est le quatrième homicide par arme à feu dans des quartiers sensibles de Nantes depuis fin avril, les trois premiers étant imputables, selon les premiers éléments des enquêtes, au trafic de drogue.

Le 28 avril, un jeune homme a été tué par balle dans le quartier de la Bottière et un autre grièvement blessé. Le 14 mai, c'est un adolescent de 14 ans qui a été retrouvé décédé, et deux autres jeunes blessés, dans le quartier du Port-Boyer, sur un point de deal «très convoité», d'après les autorités.

Dans la nuit du 26 au 27 mai, un jeune homme d'une vingtaine d'années, là aussi, est mort par balle dans le quartier de la Halvêque, tout près du stade de la Beaujoire. Mi-mai, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'était rendu à Nantes et avait affiché sa «détermination» à «gagner» la «guerre» contre le narcotrafic.