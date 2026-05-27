Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu mardi soir à Nantes, quartier de la Halvèque, par deux tireurs à scooter. Ce drame survient dix jours après une fusillade mortelle liée au trafic de drogue.

AFP Agence France-Presse





Un homme a été tué par balle mardi soir vers 22H00 à Nantes, a fait savoir une source policière, une dizaine de jours après le décès d'un adolescent dans une fusillade liée au trafic de drogue. Deux hommes en scooter ont ouvert le feu sur un troisième qui est décédé, touché à la tête, selon cette source. La victime aurait une vingtaine d'années, selon Ouest-France.

«Le narcotrafic continue de tuer. Un jeune homme a perdu la vie ce soir dans le quartier de la Halvèque, près de La Beaujoire à Nantes, à la suite d'un nouvel épisode de tirs», a réagi la maire de Nantes, Johanna Rolland dans un communiqué. «La réponse de l'Etat doit être à la hauteur de l'enjeu», a poursuivi l'élue. Mi-mai, un adolescent de 15 ans a été tué à Nantes dans une fusillade qui a fait deux autres blessés mineurs, âgés de 13 et de 14 ans.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, qui s'était rendu sur place, avait déclaré que la fusillade était «manifestement liée au trafic de drogue». Pour autant, rien n'indiquait que les adolescents visés par les tirs «et a fortiori» celui qui est décédé étaient liés au trafic, avait précisé le ministre. Fin avril, un jeune homme avait été tué et un autre gravement blessé par balle dans le même quartier, des violences potentiellement liées au narcotrafic, avait alors indiqué le procureur de Nantes.