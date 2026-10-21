La piste d'un triple homicide suivi d'un suicide privilégiée à Toulouse

Quatre personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes à Toulouse, l'enquête privilégiant la thèse d'un triple homicide suivi du suicide de l'auteur, a-t-on appris mercredi de source policière.
La police a trouvé trois personnes décédées dans un domicile toulousain – un enfant de deux ans, sa mère et une sexagénaire – avant d'assister les secours intervenus pour le suicide d'un homme qui «s'avérait être le père de l'enfant» un peu plus tard dans la soirée, selon les premiers éléments de l'enquête.
Les corps des victimes ont été retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi alors que la police avait été appelée un peu plus tôt sur les lieux pour un différend familial, sans être parvenue à entrer en contact avec les personnes concernées, selon la même source. Contacté par l'AFP, le parquet de Toulouse a indiqué prévoir une communication sur cette affaire «en fin de matinée ou début d'après-midi».
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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Ligne de nuit 19h-7h
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