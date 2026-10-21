La piste d'un triple homicide suivi d'un suicide privilégiée à Toulouse

Quatre membres d'une famille ont été retrouvés morts à Toulouse, a annoncé la police ce mercredi. L'enquête privilégie un triple homicide suivi du suicide du père, survenu dans la même soirée.

Un enfant, sa mère et une femme

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes à Toulouse, l'enquête privilégiant la thèse d'un triple homicide suivi du suicide de l'auteur, a-t-on appris mercredi de source policière.

La police a trouvé trois personnes décédées dans un domicile toulousain – un enfant de deux ans, sa mère et une sexagénaire – avant d'assister les secours intervenus pour le suicide d'un homme qui «s'avérait être le père de l'enfant» un peu plus tard dans la soirée, selon les premiers éléments de l'enquête.

Les corps des victimes ont été retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi alors que la police avait été appelée un peu plus tôt sur les lieux pour un différend familial, sans être parvenue à entrer en contact avec les personnes concernées, selon la même source. Contacté par l'AFP, le parquet de Toulouse a indiqué prévoir une communication sur cette affaire «en fin de matinée ou début d'après-midi».