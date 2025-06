TikTok supprime le compte de l'influenceur Alex Hitchens

Le compte TikTok de l'influenceur masculiniste Alex Hitchens, suivi par plus de 650'000 abonnés, a été supprimé jeudi. Cette décision intervient deux jours après qu'il a quitté brusquement une audition parlementaire sur les effets de TikTok sur les mineurs.

Le compte TikTok de l'influenceur masculiniste Alex Hitchens, suivi par plus de 650'000 abonnés, a été supprimé jeudi. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le compte TikTok de l'influenceur masculiniste Alex Hitchens, suivi par plus de 650'000 abonnés, a été supprimé jeudi, a confirmé le réseau social à l'AFP, deux jours après qu'il a quitté brusquement une audition dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur cette plateforme.

«La décision de supprimer ce compte a été prise conformément à nos règles communautaires (discours haineux et comportements haineux), que nous appliquons strictement à tous les utilisateurs, sans exception», a indiqué jeudi à l'AFP un porte-parole du réseau social, propriété du groupe chinois ByteDance.

De son vrai nom Isac Mayembo, Alex Hitchens se présente comme un coach en séduction autoproclamé qui vend des formations en ligne et dont le compte TikTok avait déjà été retiré une première fois. Il compte également plus de 370'000 abonnés sur YouTube et 164'000 sur Instagram.

«Au total, plusieurs comptes usurpant l'identité d'Alex Hitchens ont été bannis», a également précisé TikTok, alors que l'influenceur avait affirmé mardi que la plateforme hébergeait une cinquantaine de comptes reprenant ses contenus, dont sept gérés par lui-même.

«Il aurait dû être banni depuis longtemps»

Auditionné à distance mardi dans le cadre de la commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, l'influenceur de 26 ans avait créé la surprise en quittant brusquement l'audition au bout de 20 minutes, accusant son président, le député socialiste Arthur Delaporte, de vouloir «isoler» un de ses propos.

Il l'interrogeait notamment sur des phrases prononcées dans ses vidéos, comme affirmer que les femmes «n'ont rien à faire dans la rue après 22h». «Au revoir monsieur, bonne journée», avait-il lancé avant de couper la connexion, interrompant la séance.

«Il faut que vous soyez mis devant le fait accompli, qu'on vous reçoive», pour réagir, s'est agacé jeudi Arthur Delaporte devant des représentants de TikTok, auditionnés à leur tour. «Il aurait dû être banni depuis longtemps», a-t-il ajouté.

La semaine dernière, «je convoquais les plateformes pour leur rappeler leurs obligations» et «leur signalais des comptes particulièrement problématiques: domination des femmes, violences, homophobie, racisme, antisémitisme», a souligné sur X la ministre en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé.

«TikTok a réagi. Le compte principal d'Alex Hitchens sur leur plateforme, c'est fini. Tant mieux. On continue. Nouvelle convocation des plateformes le 9 juillet», a-t-elle ajouté.