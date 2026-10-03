Terrible collision entre deux motocross en France

Deux jeunes de 19 et 20 ans sont morts et deux autres gravement blessés dans une collision de motocross à Berry-Bouy, près de Bourges, dans la nuit de vendredi à samedi.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux jeunes de 19 et 20 ans ont été tués dans un accident de motocross en pleine nuit dans le Cher. Deux autres ont été gravement blessés.

Les deux motocross se sont percutées de plein fouet dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant de 02h00, sur la commune de Berry-Bouy, située au nord-ouest de Bourges. L'accident s'est produit en marge d'une fête d'anniversaire, a indiqué la préfecture. Deux autres personnes, âgées de 15 et 20 ans, ont été grièvement blessées et transportées en urgence absolue vers des hôpitaux de la région Centre-Val de Loire, selon la préfecture.

Au moins deux autres ont été blessés plus légèrement, selon les pompiers, qui ont déployé cinq engins. «C'est un événement absolument dramatique», a réagi le sous-préfet de Vierzon, Thierry Cardouat, qui s'est rendu sur les lieux.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée à la salle des fêtes de Berry-Bouy et mise à disposition pour l'accueil des familles, des proches, mais aussi des personnes présentes à la fête d'anniversaire.