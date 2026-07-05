Emmanuel Macron va rencontrer le président syrien à Damas

Emmanuel Macron se rendra en visite en Syrie pour y rencontrer son homologue Ahmad al-Chareh. Une première pour un chef d'Etat occidental depuis la chute de Bachar al-Assad.

AFP Agence France-Presse

Le président français Emmanuel Macron est attendu en Syrie, a annoncé dimanche la présidence syrienne, sans préciser la date de sa visite, qui sera la première d'un chef d'Etat d'une puissance occidentale depuis l'arrivée au pouvoir fin 2024 du président Ahmad al-Chareh.

Il s'agira également de la première visite en Syrie d'un président français depuis celles effectuées par Nicolas Sarkozy en 2008 et 2009, avant la rupture provoquée par la répression du «printemps arabe» en 2011 par le pouvoir de Bachar al-Assad. L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, a été début 2025 le premier chef d'Etat à se rendre auprès du nouveau dirigeant islamiste syrien, qui a renversé en décembre 2024 Bachar al-Assad.

Une première pour un chef d'Etat occidental

Il a été suivi en janvier 2026 par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et en avril par l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron sera toutefois le premier dirigeant d'un pays de l'Union européenne, et le premier chef d'Etat d'une puissance occidentale, à se rendre à Damas. Il avait déjà été le premier dirigeant occidental à accueillir Ahmad al-Chareh, en mai 2025.

La présidence syrienne a précisé que le chef de l'Etat français sera accompagné «d'une délégation regroupant des investisseurs et des représentants de compagnies françaises» pour «renforcer la coopération économique». Elle a ajouté que «les entretiens porteront sur les développements régionaux et internationaux».

L'annonce de la visite intervient alors qu'un attentat à la bombe a fait dix morts dans un café de Damas jeudi, illustrant les défis auxquels sont confrontés les nouveaux dirigeants syriens.