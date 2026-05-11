La députée LFI Sophia Chikirou comparaît ce mardi à Paris pour escroquerie. Elle est accusée d'avoir tenté de détourner 67'000 euros et de subtiliser deux chèques, ce qu'elle conteste fermement.

AFP Agence France-Presse

La députée LFI Sophia Chikirou doit comparaître mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie, soupçonnée d'avoir tenté de faire virer des fonds d'une société qu'elle ne dirigeait plus, et de lui avoir également subtilisé deux chèques, ce qu'elle conteste. Il est reproché à la candidate malheureuse à la mairie de Paris lors des dernières municipales (7,96% au second tour) d'avoir «tenté à plusieurs reprises de tromper la banque Crédit du Nord» à l'été 2018, au préjudice du site d'actualité Le Média, qu'elle avait cofondé.

Ses «tentatives» visaient à remettre une somme de plus de 67'000 euros à Mediascop, sa société de conseil en communication. «Ce procès est à la fois incompréhensible, puisqu'il intervient dans une affaire où il n'y a ni victime, ni préjudice, ni même de réalité frauduleuse établie, et l'occasion, je l'espère, de mettre un terme à huit années de harcèlement judiciaire et médiatique», a affirmé la députée insoumise et conseillère de Paris dans une déclaration à l'AFP. «L'audience permettra de démontrer sereinement qu'il n'y a eu ni vol de chèque, ni tentative d'escroquerie à la banque», a-t-elle ajouté.

Selon l'accusation, l'enquête a mis au jour «un commencement d'exécution»: Sophia Chikirou est accusée de s'être présentée comme présidente de la société Le Média, alors qu'elle «n'avait plus cette qualité», et d'avoir demandé un virement, finalement non abouti, car il n'y avait pas suffisamment d'argent sur le compte. Le chargé de compte s'était par ailleurs «méfié» au regard «des circonstances particulières de l'opération» et du fait que la «nouvelle présidente» du Média avait fait «opposition».

La députée de l'est parisien doit également répondre de la «soustraction frauduleuse de deux formules de chèque» du Média. Le dossier renvoie à une période délicate dans la carrière de Sophia Chikirou: son départ du Média s'était déroulé avec un certain fracas, alors que ses méthodes de gestion avaient été mises en cause.

Autre affaire judiciaire

L'annonce début janvier de la tenue de cette audience, soit deux mois et demi avant les municipales, avait provoqué l'ire de l'élue. Elle avait alors dénoncé auprès de l'AFP «un procès décidé par le ministère public», «une affaire éminemment politique» qui «n'a pour but que de salir et gêner (sa) campagne» pour la mairie de Paris. La candidate avait également évoqué «une histoire datant de 2018 qui relève d'un différend commercial entre deux sociétés».

«Depuis cette date, les deux sociétés ont convenu d'un accord et ont cessé toutes leurs démarches», avait-elle affirmé à l'AFP en janvier. Députée de Paris depuis 2022, Sophia Chikirou, aujourd'hui âgée de 46 ans, s'est fait connaître en politique en s'occupant de la communication des campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017.

Elle avait commencé la politique à la fin des années 90 au sein du PS, avant de rejoindre le parti «Gauche moderne», en soutien à la candidature Sarkozy en 2007, puis le Parti de gauche et Jean-Luc Mélenchon en 2008. Elle est présentée par plusieurs médias et personnalités politiques comme la compagne à la ville de celui qui s'est déclaré il y a huit jours candidat pour la quatrième reprise à l'Elysée.

La députée de Paris est mise en examen depuis 2024 pour escroquerie aggravée, dans un dossier lié aux comptes de campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Des accusations qu'elle conteste également. La justice soupçonne Mediascop d'avoir surfacturé certaines prestations durant cette campagne au préjudice de l'Etat, puisque les dépenses sont remboursées au titre du financement public de la vie politique.