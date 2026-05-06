Le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, a tenu une rencontre discrète avec l'ambassadeur d'Allemagne en février à Paris. Immigration et économie ont marqué cet échange symbolique pour le potentiel candidat de 2027.

AFP Agence France-Presse

Le président du parti français d'extrême droite Rassemblement national, Jordan Bardella, a rencontré l'ambassadeur d'Allemagne à Paris en février, a appris l'AFP mercredi de sources concordantes.

Une nouvelle preuve de l'intérêt croissant des chancelleries étrangères pour le parti favori des sondages, à l'approche de la présidentielle de 2027. Le rendez-vous n'avait pas été annoncé, ni rendu public, mais un participant a fini par en faire état, au détour d'une conversation: une «visite» a été «organisée» à Paris, «entre Jordan Bardella et l'ambassadeur d'Allemagne».

Information vérifiée auprès du RN: «Oui, ils se sont rencontrés en février». Un rendez-vous presque banal, à en croire l'entourage du chef de parti, qui «rencontre de nombreux ambassadeurs dans le cadre de ses fonctions de président du RN, et de président de groupe au Parlement européen».

Jordan Bardella avait ainsi été reçu en décembre, avec la patronne des députés RN Marine Le Pen, par l'ambassadeur américain Charles Kushner. Le tête-à-tête avec l'émissaire de Berlin Stephan Steinlein n'en est pas moins symbolique pour celui qui pourrait porter les couleurs du camp nationaliste à la présidentielle, si Marine Le Pen en était empêchée par la justice.

«Des convergences»

Déjà favori des sondages, Jordan Bardella considère que «le dialogue est nécessaire» avec l'Allemagne, qu'il «estime comme un partenaire indispensable de la France», souligne son entourage, faisant valoir sa «haute considération pour la relation franco-allemande».

Du côté de l'ambassade d'Allemagne, on explique qu'«il appartient à une représentation à l'étranger d'entretenir des contacts avec toutes les forces politiques du pays hôte concerné». Sans confirmer officiellement cette rencontre, car «la manière dont ces contacts ont lieu et le niveau auquel ils se situent ne sont pas commentés par l'ambassade».

D'après une autre source diplomatique les «contacts» étaient établis depuis plusieurs mois au moins, à un «niveau» inférieur. Cet échange a permis aux deux parties d'évoquer l'immigration et l'économie, d'après un participant, selon qui «des convergences» sont apparues «sur un certain nombre de sujets, notamment sur la discipline budgétaire», thème crucial outre-Rhin.



