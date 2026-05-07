Le parquet européen enquête sur des soupçons de fraude impliquant le Rassemblement National. Jordan Bardella est accusé d'avoir utilisé des fonds européens pour sa formation médiatique avant la présidentielle française de 2022.

AFP Agence France-Presse

Le parquet européen enquête sur une possible fraude impliquant le parti français d'extrême droite du Rassemblement National, avec l'utilisation de fonds européens pour une formation aux médias qui aurait bénéficié notamment à son président Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle française de 2022, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier.

«Après une phase de vérifications, une enquête a été ouverte, pour suspicion de fraude» aux fonds de l'Union européenne, a déclaré cette source. Contacté par l'AFP, le parquet européen, dont le siège est à Luxembourg, n'a voulu ni confirmer ni commenter. «Le parquet européen a pour règle de ne pas commenter les investigations en cours», a indiqué une porte-parole.

Le Rassemblement national a «contesté» jeudi les accusations portées contre Jordan Bardella. Ces investigations du procureur européen font suite à un article de l'hebdomadaire le Canard enchaîné, suivi d'une plainte début décembre de l'association AC!! Anti-Corruption. Les accusations avaient été contestées par le RN.

L'association soupçonne le RN d'avoir profité de fonds européens pour former ses troupes, et notamment son actuel président Jordan Bardella, à s'adresser aux médias pendant la campagne de l'élection présidentielle française de 2022.

Des fonds utilisés de manière étrangère

L'eurodéputé Jordan Bardella était alors le président par intérim du RN et jouait un rôle actif dans la campagne de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle. «Les fonds détenus par les membres du Rassemblement national en leur qualité d'eurodéputés» auraient été utilisés «à des fins étrangères à leur attribution», selon la plainte dont l'AFP a eu connaissance.

Un formateur du média training avait été engagé pour «préparer à l'exercice médiatique les élus européens du Rassemblement national» et était «payé par le Parlement européen sur le fondement de l'enveloppe budgétaire mise à la disposition des élus» européens, souligne AC!! Anti-Corruption.

«Dans les règles du Parlement européen»

Or, «à partir de septembre 2021» le formateur a été chargé d'aider Jordan Bardella, président du RN, «non pas sur sa connaissance de l'actualité européenne mais en vue de la préparation de l'élection présidentielle française de 2022», souligne l'association, s'appuyant sur l'article du Canard enchaîné.

Mais selon un communiqué du RN jeudi «ces prestations de 'média training' ont été réalisées par ce prestataire dans les règles du Parlement européen, validées par les services du Parlement européen, sur des sujets européens, auprès de plusieurs eurodéputés de la délégation RN sur la mandature 2019-2024, dont Jordan Bardella». Ces prestations «ont été interrompues, précisément en raison du début de la campagne présidentielle de 2022», a-t-il ajouté

Officiellement institué en 2021, le parquet européen avait déjà annoncé en juillet 2025 l'ouverture d'une enquête sur l'ancien groupe Identité et Démocratie (ID), auquel appartenait le RN, soupçonné d'avoir «indûment dépensé» plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024.

Le sort de Marine Le Pen le 7 juillet

Organe indépendant de l'UE chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'Union, et toute autre infraction portant atteinte à ses intérêts financiers, cette instance supranationale dispose d'une antenne dans tous les pays membres de l'UE. Elle est chargée d'enquêter, poursuivre et traduire en justice les auteurs de telles infractions.

Outre ces enquêtes au niveau européen, le parti d'extrême droite fait face à un enjeu de taille le 7 juillet: Marine Le Pen doit connaître ce jour-là son sort judiciaire avec la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN (alors Front National). Marine Le Pen a été condamnée avec plusieurs membres du FN pour l'embauche d'assistants parlementaires pour ses eurodéputés, payés par des fonds européens, mais dont l'activité n'était qu'au seul bénéfice du mouvement.