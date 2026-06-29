Le correspondant de Blick Richard Werly reçoit le Prix de l'Initiative européenne. Une distinction qui salue son regard suisse, exigeant et accessible, sur la France, Bruxelles et les grandes secousses du continent.

Claude Ansermoz

Autour de Richard Werly, les légendes circulent volontiers dans les rédactions. Comment fait-il pour écrire autant, si vite, et avec cette apparente facilité? Certains lui prêtent un prototype d’intelligence artificielle avant l’heure. D’autres imaginent une mystérieuse armée de rédacteurs travaillant dans l’ombre.

L’explication est moins spectaculaire, mais plus convaincante: Richard Werly est un journaliste d’une curiosité insatiable. Il lit, voyage, interroge, relie les points. Et surtout, il possède ce talent rare: rendre lisibles les mécanismes complexes de la politique internationale sans les simplifier à l’excès.

Paradoxe fécond

C’est cette qualité que récompense ce lundi le Prix de l’initiative européenne. Pour Blick, cette distinction salue un regard devenu familier pour celles et ceux qui suivent la France, l’Europe et leurs secousses politiques. Richard Werly est aussi l’un des visages suisses les plus présents sur les plateaux de TV5 Monde, LCI, BFM ou France 24.

Il y a là un paradoxe fécond. La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne, mais elle vit au cœur de son espace économique, politique et culturel. Elle ne siège pas dans les institutions de Bruxelles, mais leurs décisions structurent une partie de son quotidien. Richard Werly raconte précisément cette proximité-là: l’Europe vue depuis la Suisse, avec la liberté de ton et la distance critique que permet ce poste d’observation.

Couteau franco-suisse

Le Prix de l’initiative européenne, créé en 2004 par la Maison de l’Europe de Paris et le Club de la presse européenne, distingue des journalistes, des médias et des personnalités qui contribuent à éclairer le débat européen. Parmi les précédents lauréats figurent notamment Jacques Delors, Enrico Letta, Ursula von der Leyen, Edgar Morin ou encore «Courrier international».

Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’une licence d’histoire de la Sorbonne, Richard Werly a construit un parcours de grand reporter entre l’Asie, Tokyo, Bruxelles et Paris. Après le «Journal de Genève», «Le Temps» – où il fut reporter, chef de la rubrique internationale, correspondant puis rédacteur en chef adjoint dès fin 2020 – et de nombreuses collaborations, notamment avec «Libération», «L’Hebdo», la RTS ou «Télérama». Prix Jean Dumur 2020 et lauréat du prix Nicolas Bouvier en 2007, ce Franco-Suisse de 55 ans a été fait chevalier des Arts et des Lettres par la République française.

Enfant de la Républick

Cette reconnaissance est une fierté pour Blick. Elle salue le travail d’un journaliste dont les articles, la newsletter Républick, le podcast Helvetix et les interventions publiques nourrissent chaque jour une même ambition: comprendre ce qui se joue chez nos voisins pour mieux lire ce qui nous arrive ici.

A moins d’un an de l’élection présidentielle française de 2027, ce regard suisse sur la France et l’Europe n’a jamais été aussi nécessaire.