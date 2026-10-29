Le député Insoumis Raphaël Arnault a été entendu mercredi par la Sous-direction antiterroriste. Cette audition livre intervient dans le cadre de l'enquête sur la mort à Lyon du militant d'extrême droite Quentin Deranque.

AFP Agence France-Presse

Le député Insoumis Raphaël Arnault a été entendu mercredi en audition libre par la Sous-direction antiterroriste (Sdat) dans le cadre de l'enquête sur la mort à Lyon du militant d'extrême droite radicale, Quentin Deranque, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Sollicitée par l'AFP, l'avocate de Raphaël Arnault, Me Chirinne Ardakani, ne confirme, ni n'infirme, à ce stade, cette audition, qui a duré plusieurs heures selon la source proche.

L'avocat de la famille de Quentin Deranque, Me Fabien Rajon, avait demandé aux juges l'audition de Raphaël Arnault, cofondateur du mouvement antifasciste la Jeune Garde, aujourd'hui dissous, dont certains membres sont soupçonnés d'être impliqués dans sa mort.