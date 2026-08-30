A 58 ans, Olivier Faure, chef du Parti socialiste depuis 2018, se lance pour la première fois dans la course à l’Elysée. Il affrontera Raphaël Glucksmann et d’autres candidats à la primaire de la gauche en octobre.

Olivier Faure sera candidat à la primaire de la gauche

Olivier Faure sera candidat à la primaire de la gauche

ATS Agence télégraphique suisse

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a «pris la décision» de se présenter à la primaire de la gauche en vue de la présidentielle en France. Il devra affronter au moins quatre candidats, dont Raphaël Glucksmann, à cette présélection qui se joue dans un mois et demi.

«J'ai pris la décision de me présenter à cette primaire. Je l'annoncerai demain (dimanche) au 20h de TF1», a écrit le député de Seine-et-Marne dans une note aux députés de son groupe.

C'était un secret de polichinelle. Olivier Faure, 58 ans, ne faisait guère mystère, ces derniers jours, de son intention de concourir au sein de la primaire de la gauche de l'arc social-démocrate, lancée par son parti et Place publique. «J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté, beaucoup réfléchi, je suis prêt», a-t-il confié au journal La Tribune Dimanche.

Une première

C'est la première fois que celui qui est à la tête du PS depuis huit ans, brigue l'Elysée. M. Faure a pris les rênes du parti au moment de la débâcle socialiste après le quinquennat de François Hollande et a «réancré le parti à gauche» selon ses soutiens. Il devra s'imposer face à Raphaël Glucksmann, crédité dans les sondages de 10 à 15% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle.

Olivier Faure lui, plafonne entre 3,5 et 5%, quand il est testé. Encore peu identifié comme candidat potentiel, il va devoir convaincre son camp et plus largement l'électorat de gauche. Sur une ligne de rassemblement de la gauche et des Ecologistes depuis qu'il a pris le parti en 2018, le premier secrétaire devrait poursuivre sur cette orientation et tabler sur l'envie d'unité du peuple de gauche.