L'ancien Premier ministre français Edouard Philippe, maire du Havre et candidat à la présidentielle 2027, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics, a confirmé le parquet du Havre ce mardi.

AFP Agence France-Presse

Une enquête, ouverte à la suite d'un signalement fait à la justice pour détournement de fonds publics, vise l'ancien Premier ministre français Edouard Philippe, a appris mardi l'AFP auprès du parquet du Havre (nord-ouest), ville dont le candidat à la présidentielle en 2027 est maire. «Une plainte a été adressée à mes services via le parquet national financier (PNF) initialement saisi, j'ai transmis en enquête au commissariat du Havre», a affirmé à l'AFP Soizic Guillaume, la procureure de la République.

En cause, la prise en charge de plus de 28.000 euros d'honoraires d'avocats par la communauté urbaine «dans un certain nombre de procédures qui concernent Edouard Philippe» et les coûts de déplacements d'agents ou anciens agents entendus à Paris dans l'une de ces procédures, qui est entre les mains du PNF, selon l'avocat de Cornelia Findeisen, lanceuse d'alerte et ex-directrice adjointe de cette collectivité locale, dirigée par l'ex-Premier ministre (2017-2020) d'Emmanuel Macron. C'est dans le cadre de cette enquête du PNF qu'avait été entendu Edouard Philippe comme témoin assisté le 29 octobre.

Mme Findeisen avait déjà déposé plainte à deux reprises contre son ancien employeur en 2023 et 2025 pour détournement de fonds publics, favoritisme ou encore harcèlement moral, menant à l'ouverture d'une enquête à Paris auprès du parquet national financier. Lors d'un point-presse en marge du congrès des maires à Paris, Edouard Philippe s'est dit «pas du tout» inquiet, dénonçant une «vendetta judiciaire» contre lui.

«toujours la même affaire»

«C'est toujours la même affaire, toujours la même plaignante» et «quand une plaignante a décidé de se livrer à une vendetta judiciaire contre vous, vous prenez ça avec sérénité, avec philosophie et avec détermination», a-t-il affirmé.

Candidat du centre-droit à la présidentielle, Edouard Philippe espère retrouver au second tour Marine Le Pen, la cheffe de file de l'extrême droite française, et ce en dépit des sondages qui qualifient Jean-Luc Mélenchon (gauche radicale) : selon le dernier en date de lundi, le maire du Havre occupe désormais la cinquième place des intentions de vote, derrière David Lisnard (libéral) et Raphaël Glucksmann (social-démocrate).

Cornelia Findeisen a publié en octobre un livre intitulé «Judith contre Goliath» (Patchenco Éditions), où elle raconte son combat judiciaire contre son ancien employeur.