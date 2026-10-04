Un policier a été violemment agressé lors d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, vendredi à Belfort. Deux suspects ont été interpellés et une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.

Deux suspects en garde à vue pour tentative de meurtre

Deux suspects en garde à vue pour tentative de meurtre

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue suite au passage à tabac d'un policier vendredi lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Belfort en marge du mouvement lycéen, a indiqué dimanche à l'AFP le procureur, Paul-Edouard Lallois, confirmant une information de BFM TV.

Le magistrat doit donner une conférence de presse à 16h pour faire le point sur l'enquête, ouverte pour tentative de meurtre. La veille, il avait annoncé que des personnes suspectées d'avoir porté des coups au commandant de police avaient été identifiées.

Le policier a été roué de coups par plusieurs personnes après une tentative d'interpellation mouvementée sur les berges d'un ruisseau. Des vidéos circulant en ligne le montrent aux prises avec le jeune homme au milieu d'un ruisseau, avant de parvenir à l'immobiliser sur la berge.

Le procureur a démenti des affirmations selon lesquelles le policier aurait mis la tête du jeune homme sous l'eau en tentant de le maîtriser avant l'agression.