Des cartes Pokémon estimées à 75'000 francs ont été volées jeudi à Bourgoin-Jallieu, en France. Quatre hommes cagoulés ont forcé l’entrée d’un magasin avant de fuir, déclenchant l’alarme.

AFP Agence France-Presse

Un magasin spécialisé dans les cartes à collectionner, principalement Pokémon, a été cambriolé dans la nuit de mercredi à jeudi en Isère, pour un préjudice estimé à près de 75'000 francs, a indiqué sa gérante à l'AFP.

Le vol s'est produit à Bourgoin-Jallieu vers 04H00, selon la police, quand quatre hommes cagoulés se sont introduits dans le commerce après avoir forcé la porte d'entrée, a détaillé la responsable du magasin Smogtrade, qui a souhaité garder l'anonymat.

Avant de prendre la fuite en voiture à cause de l'alarme, les cambrioleurs ont eu le temps de prendre «plusieurs centaines» de cartes «quasiment toutes» de la franchise japonaise Pokémon, a ajouté la commerçante, estimant le préjudice à près de 75'000 francs.

«Les propriétaires de boutiques Pokémon sont des cibles et cela peut être très violent. On fait le maximum pour la sécurité mais cela ne suffit pas», a-t-elle déploré. Très prisées des amateurs ces dernières années et s'échangeant à prix d'or pour certaines, les cartes Pokémon, tirées d'une animation japonaise sur les aventures de petits monstres, sont régulièrement la cible de vols en France et à l'étranger.

Des affaires récurrentes

En février 2024 à Rennes, trois hommes avaient été condamnés à des peines de prison ferme pour le vol avec violences et le recel de dizaines de milliers de cartes Pokémon, d'une valeur d'environ 93'000 francs. Plus récemment, en janvier, outre-Manche cette fois, quelque 100'000 dollars de cartes Pokémon avaient été dérobées lors du braquage d'un magasin spécialisé.

Le mois suivant, une carte rare de Pikachu, le célèbre personnage jaune de la franchise, avait été vendue aux enchères pour un montant record de 16,5 millions de dollars. La franchise Pokémon, dont le 30e anniversaire a été célébré cette année, a généré 12 milliards de dollars de revenus liés aux licences en 2024, selon la publication spécialisée License Global, soit davantage que le géant du jouet Mattel.



