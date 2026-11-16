Pierre Ménès jugé pour harcèlement et agressions sexuels

Le procès de Pierre Ménès s’est ouvert lundi à Nanterre: l’ancien chroniqueur de Canal+ est jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes, dont la journaliste Marie Portolano.

AFP Agence France-Presse

Le procès de l'ancien consultant sportif de Canal+ Pierre Ménès, jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes, dont la journaliste Marie Portolano, s'est ouvert lundi après-midi à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

Pierre Ménès, 63 ans, s'est présenté à l'audience vêtu d'un long manteau gris foncé, les cheveux courts et chaussé de lunettes rondes. Il marchait à l'aide d'une canne.

L'affaire trouve son origine dans la diffusion, au printemps 2021 sur Canal+, du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», coréalisé par Marie Portolano et destiné à dénoncer le sexisme dans le journalisme sportif.

Plaignantes absentes

Dans des séquences coupées au montage mais révélées par le média Les Jours, la journaliste reprochait à Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe, exposant ainsi ses fesses, lors du tournage en public de l'émission Canal Football Club, en août 2016.

Marie Portolano, qui n'est pas présente à l'audience, n'a pas porté plainte après ces révélations. Elle avait même déploré «la chasse à l'homme» visant le chroniqueur, estimant qu'il n'était pas «coupable» de «l'intégralité du sexisme en France».

Le parquet de Nanterre a toutefois ouvert une enquête préliminaire début 2022, à la suite d'un signalement de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, département où se trouve le siège de Canal+.

Au terme de l'enquête, Pierre Ménès est cité à comparaître pour ces faits mais aussi pour avoir embrassé de force sur la bouche la journaliste Francesca Antoniotti, en direct à la télévision, en mai 2016. Cette dernière est également absente lundi.

Il est également poursuivi pour atteinte sexuelle et harcèlement sur une troisième femme, qu'il a elle aussi embrassée de force et à laquelle il a adressé des propos humiliants et insultants entre 2016 et 2020, selon l'accusation.

Une reconnaissance attendue en justice

Marie Portolano «attend que la justice reconnaisse son statut de victime d'une atteinte sexuelle», en rappelant qu'elle était «une jeune journaliste de 30 ans à l'époque» face à un confrère bien plus âgé, afin qu'il soit «clairement dit qu'une femme n'est pas un objet dont on peut disposer à sa guise», a déclaré à l'AFP son conseil Me Christophe Bigot avant le procès.

Sollicité par l'AFP, l'avocat de Pierre Ménès, Me Mourad Battikh, n'a pas donné suite. Le 4 novembre, Marie Portolano a été relaxée par le tribunal de Paris dans une procédure en diffamation engagée par Pierre Ménès.

Ce dernier avait saisi la justice trois mois après la parution, en mars 2024, du livre de la journaliste sportive, «Je suis la femme du plateau» (éditions Stock), dans lequel elle relatait les faits qui seront examinés lundi par le tribunal.

Pierre Ménès a par ailleurs été condamné en 2023 à Paris à deux mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle d'une vendeuse dans une boutique des Champs-Élysées.