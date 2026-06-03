Les concerts de Patrick Bruel à Montréal sont annulés

AFP Agence France-Presse
Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ce sont désormais ses trois représentations dans la ville de Montréal qui ont été retirées de la programmation, confirmant l'annulation de l'ensemble de la tournée canadienne du chanteur.
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«Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement», peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre.
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- Police: 117
- Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)
Centres d’aide aux victimes LAVI
Et pour les jeunes:
- Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
- Pro Juventute (24/7): 147
- Patouche: 0800 800 140
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