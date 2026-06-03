Les concerts de Patrick Bruel à Montréal, prévus les 28, 29 novembre et 3 décembre, sont annulés. Cette décision marque la fin de sa tournée canadienne, selon les organisateurs.

Les concerts de Patrick Bruel à Montréal sont annulés

Les concerts de Patrick Bruel à Montréal sont annulés

AFP Agence France-Presse

Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ce sont désormais ses trois représentations dans la ville de Montréal qui ont été retirées de la programmation, confirmant l'annulation de l'ensemble de la tournée canadienne du chanteur.

«Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement», peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre.