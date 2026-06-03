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Une polémique internationale
Les concerts de Patrick Bruel à Montréal sont annulés

Les concerts de Patrick Bruel à Montréal, prévus les 28, 29 novembre et 3 décembre, sont annulés. Cette décision marque la fin de sa tournée canadienne, selon les organisateurs.
Publié: il y a 23 minutes
Patrick Bruel au Panthéon, à Paris, le 21 février 2024.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ce sont désormais ses trois représentations dans la ville de Montréal qui ont été retirées de la programmation, confirmant l'annulation de l'ensemble de la tournée canadienne du chanteur.

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«Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement», peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre.

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