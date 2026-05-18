Le parquet de Nanterre a rouvert une enquête visant Patrick Bruel après le classement d’une plainte pour viol. Le chanteur et acteur fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes pour violences sexuelles en France et en Belgique.

AFP Agence France-Presse

Le parquet de Nanterre a annoncé lundi dans un communiqué avoir rouvert une enquête visant Patrick Bruel après le classement sans suite d'une plainte pour viol en novembre 2022. Cette plainte avait été déposée en 2021 pour des faits dénoncés remontant à 2015 impliquant le chanteur et acteur de 67 ans, qui fait l'objet de trois autres enquêtes en France et une en Belgique pour violences sexuelles.

La plaignante, Ophélie Fajfer, était âgée 19 ans au moment des faits, a affirmé lundi sur BFMTV son avocate, Me Myriam Guedj Benayoun.

Le viol qu'elle dénonce se serait déroulé dans le lieu de villégiature de Patrick Bruel à L'Isle-sur-la-Sorgue en Provence, où Ophélie Fajfer, alors jeune compositrice, s'était rendue en espérant obtenir des conseils professionnels de la part du chanteur, rencontré sur le tournage d'un clip des Enfoirés.

Le parquet de Nanterre a par ailleurs indiqué qu'une plainte avec constitution de partie civile pour viols et agression sexuelle a été déposée mardi par deux victimes auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle «fait suite à une première enquête classée sans suite (...) le 22 décembre 2020 au motif que les infractions dénoncées apparaissaient insuffisamment caractérisées», a précisé le ministère public.

Cinq femmes ont indiqué, dans le cadre de cette procédure, avoir subi «une attitude ou des gestes déplacés lors de massages pratiqués à l'occasion de concerts entre 2008 et 2019», a ajouté le parquet, indiquant que les faits dénoncés sont qualifiés d'agression ou d'exhibition sexuelle en droit pénal. Deux autres femmes ont dénoncé des viols en 2000 et 2010, selon cette même source.

Déjà trois enquêtes en France, et une en Belgique

En plus de la procédure rouverte, le parquet de Nanterre est déjà saisi de trois enquêtes pour viols mettant en cause Patrick Bruel pour des faits qui auraient eu lieu en 1997, 2000 et 2008.

Toutes les investigations sont menées par le premier district de police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

Dans une publication sur Instagram dimanche, Patrick Bruel a affirmé n'avoir «jamais forcé une femme», «drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit» et a nié s'être «jamais servi de (sa) notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties».