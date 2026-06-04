Les cinq dernières représentations de «Deuxième partie» avec Patrick Bruel au théâtre Edouard VII à Paris, prévues jusqu'à dimanche, sont annulées. L'acteur est visé par plusieurs enquêtes pour viol.

AFP Agence France-Presse

Les cinq dernières représentations à Paris de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle joue le comédien et chanteur Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulées, a annoncé jeudi la direction du théâtre Edouard VII. Cette décision a été prise «en accord avec les comédiens», a-t-elle écrit dans un message sur son site internet, à l'attention des spectateurs ayant réservé leurs places pour l'une de ses représentations, initialement prévues jusqu'à dimanche.

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