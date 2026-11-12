Un garde s'effondre à côté d'Emmanuel Macron en pleine cérémonie

Deux gardes républicains ont été victimes de malaises mercredi à l’Elysée, lors de l’accueil du président slovaque Peter Pellegrini par Emmanuel Macron. L’Elysée n’a pas encore communiqué sur leur état de santé.

Luisa Gambaro Journaliste RP

La cérémonie d'accueil organisée ce mercredi 11 novembre en fin de journée au palais de l'Elysée pour la visite du président slovaque Peter Pellegrini a été marquée par deux incidents.

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Alors que le véhicule du chef d'Etat slovaque venait de s'immobiliser dans la cour, un membre de la Garde républicaine a perdu l'équilibre avant de chuter à la renverse, lâchant son sabre près d'Emmanuel Macron. Il a esquissé un pas vers lui avant qu'une équipe d'intervention ne prenne rapidement en charge le militaire apparemment inconscient, sous le regard stupéfait de Peter Pellegrini.

Quelques instants plus tard, alors que les deux dirigeants échangeaient leurs salutations, un second bruit métallique a retenti à l'autre extrémité de la cour. Un autre militaire du dispositif a à son tour été pris d'un malaise. Resté debout, il a été escorté à l'intérieur du palais par le personnel présent, provoquant une brève confusion dans le protocole de la présidence.

A ce stade, l'Elysée n'a communiqué ni sur l'origine de ces deux défaillances ni sur l'état de santé des deux gardes évacués.