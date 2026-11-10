Michel Houellebecq a été inculpé pour provocation à la haine

L'écrivain français Michel Houellebecq a été inculpé mardi pour complicité de provocation à la haine envers les musulmans. Ses propos polémiques, publiés en novembre 2022, ont suscité une plainte de l'Union des mosquées de France.

En bref L'écrivain Michel Houellebecq a été inculpé en France pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les musulmans, en raison de propos tenus en novembre 2022 dans une interview avec Michel Onfray publiée dans la revue Front populaire

Ses avocats affirment que les propos incriminés relèvent de la liberté d'expression et contestent tout caractère pénal, qualifiant leur client de «prophète de malheur» mal interprété

L'affaire fait suite à une plainte déposée en janvier 2023 par l'Union des mosquées de France (UMF) auprès du tribunal judiciaire de Nanterre

AFP Agence France-Presse

L'écrivain Michel Houellebecq a été inculpé mardi par un juge d'instruction français pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, a appris l'AFP de source proche du dossier. En cause, des propos tenus à l'égard des musulmans parus fin novembre 2022 dans la revue Front populaire, dans un entretien avec le philosophe Michel Onfray.

Dans l'interview, l'auteur du roman «Soumission» y présentait les musulmans comme une menace pour la sécurité des Français «de souche». «Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent», y affirmait Michel Houellebecq.

Il prédisait également de futurs «Bataclan à l'envers» à l'égard des musulmans, en référence aux attentats jihadistes du 13 novembre 2015. Une plainte avait été déposée en janvier 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre (région parisienne) par l'Union des mosquées de France (UMF) contre Michel Houellebecq, Michel Onfray ainsi que le directeur de Front populaire, Stéphane Simon.

«Un prophète de malheur»

«Michel Houellebecq conteste le délit pénal qui lui est reproché. Les propos incriminés ne contiennent pas de dimension d'exhortation, même implicite, et relèvent donc de la liberté d'opinion et d'expression», ont réagi auprès de l'AFP les avocats de l'écrivain Mes Thibault de Montbrial et Louis Cailliez.

«Un prophète de malheur n'appelle pas de ses voeux le malheur, bien au contraire. Sa place n'est pas dans un tribunal», ont estimé les conseils, ajoutant que «Michel Houellebecq ne peut que déplorer la judiciarisation croissante des débats intellectuels». Dans le livre «Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023», Michel Houellebecq était revenu sur ses propos, les jugeant maladroits et se disant victime de sa propre bêtise ou naïveté mais aussi de la cupidité de ceux qui exploitent sa notoriété.