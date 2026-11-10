Marine Le Pen se tourne vers l'Europe pour financer sa campagne

Faute de soutien des banques françaises, le Rassemblement national espère obtenir 10,6 millions d'euros auprès de deux banques européennes pour financer la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027.

En bref Le Rassemblement national, parti d'extrême droite français, a conclu un pré-accord avec deux banques européennes pour un prêt de 10,6 millions d'euros, a annoncé son trésorier mardi. Cette somme vise à financer la campagne présidentielle de Marine Le Pen pour 2027

En raison de refus de banques françaises, le RN doit se tourner vers des établissements étrangers, malgré les craintes du gouvernement sur d'éventuelles ingérences étrangères

Le RN a réduit sa dette à 7 millions d'euros en 2026, après un passif de 19 millions en 2024, et a obtenu un prêt similaire de 10,6 millions d'euros en 2022 auprès d'une banque hongroise

AFP Agence France-Presse

Le parti d'extrême droite français Rassemblement national, en recherche de financement pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen, a trouvé un pré-accord avec deux banques européennes pour un prêt de 10,6 millions d'euros, a indiqué mardi à l'AFP son trésorier. «Nous sommes en discussion très avancées avec deux banques non françaises mais européennes», a déclaré Kévin Pfeffer.

Ces établissements, dont il n'a pas dévoilé le nom, devraient lui donner une réponse «d'ici la fin du mois», a-t-il ajouté. A part les dons, le seul moyen pour un parti de financer sa campagne présidentielle en France est d'obtenir un prêt auprès de banques. Et le RN peine, comme à chaque élection, à trouver une banque pour lui prêter les 10,7 millions d'euros de frais de campagne remboursables par l'Etat aux candidats qui se qualifient au second tour. Une ambition pourtant tout à fait à la portée de Marine Le Pen très largement en tête dans les sondages pour la présidentielle d'avril 2027.

«Une autre solution»

Le gouvernement avait fait savoir cet été qu'il cherchait avec les banques françaises une solution pour permettre aux candidats à la présidentielle d'obtenir des prêts pour leur campagne, en évoquant le risque d'ingérences étrangères si les prétendants à l'Elysée devaient se tourner vers des établissements étrangers.

Mais plusieurs groupes français, notamment la Société générale (ex-banque du Front national devenu le RN) et la Banque Postale, ont opposé des refus définitifs car elles «ne financent plus la vie politique, pour aucun candidat ni aucune élection». Le RN a donc une nouvelle fois déposé des dossiers auprès de banques européennes. En 2022, il avait ainsi obtenu un emprunt de 10,6 millions d'euros auprès d'une banque hongroise.

Pour la campagne de 2027, le trésorier a averti fin octobre que «le parti pourra accompagner une campagne à un rythme normal jusqu'à la fin de cette année». Mais, qu'après, il devra «chercher une autre solution». Le député s'est engagé à ce que le RN rembourse ses dettes restantes d'ici au scrutin des 18 avril et 2 mai prochains. Proche de 19 millions d'euros fin 2024, ce passif a été ramené à 10 millions fin 2025 et s'établit à environ 7 millions aujourd'hui.