L'Iran nie toute cyberattaque contre des frigos français

Après des cyberattaques sur des supermarchés en France en octobre, Paris accuse l'Iran et convoque son ambassadeur. Téhéran dément et promet des mesures pour défendre ses intérêts.

En bref L'Iran a rejeté mardi les «accusations infondées» de la France concernant une cyberattaque en octobre contre 700 réfrigérateurs connectés de supermarchés français, qui a causé des pertes importantes et des départs de feu

La France attribue l'attaque à une unité cyber des Gardiens de la Révolution et a convoqué l'ambassadeur d'Iran tout en réclamant des mandats d'arrêt internationaux pour deux responsables iraniens

Onze pays européens ont subi des incidents similaires début novembre, et Paris envisage des sanctions supplémentaires au niveau européen contre Téhéran

AFP Agence France-Presse

L'Iran a rejeté mardi les «accusations infondées» de la France, qui a pointé le rôle de Téhéran dans les cyberattaques d'ampleur ayant visé des centaines de réfrigérateurs connectés de supermarchés en octobre.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères «rejette catégoriquement les accusations infondées et unilatérales du gouvernement français à l'encontre de l'Iran concernant de prétendues activités cyber en France». Il ajoute qu'il «condamne fermement cette politique éculée consistant à porter des accusations contre la République islamique».

«Plus vive protestation»

La France a officiellement attribué lundi à une unité cyber relevant du corps des Gardiens de la Révolution de la République islamique la responsabilité de la cyberattaque ayant ciblé, dans la nuit du 11 au 12 octobre, des contrôleurs de réfrigération de supermarchés d'environ 700 sites de la grande distribution en France. L'attaque a entraîné des pertes de marchandise importantes et dans au moins 15 cas des départs de feu, selon les services de sécurité français. Au moins 11 pays européens ont connu des incidents similaires, début novembre.

L'ambassadeur d'Iran en France a été convoqué mardi matin au Quai d'Orsay, qui lui a exprimé sa «plus vive protestation». Sur le plan judiciaire, le parquet de Paris a requis la délivrance de mandats d'arrêts internationaux à l'encontre de deux responsables de l'unité cyber iranienne, nommée Shahid Kaveh.

Et Paris entend également agir au niveau européen pour instaurer de nouvelles sanctions contre Téhéran. L'Iran a de son côté déclaré qu'il «n'hésiterait pas à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour préserver ses intérêts nationaux et sa sécurité face à des activités étrangères illégales».